Palermo | continuano le ricerche di Claudia | mamma di tre bimbi scomparsa due settimane fa

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Sono trascorse ormai dueda quandoStabile, 35 anni, èda Campofiorito, piccolo comune in provincia di. La donna, sposata e madre di tre bambini, prima di uscire ha telefonato al marito, avvisandolo che si sarebbe recata nella vicina Corleone per fare la spesa. La sua auto è stato però ritrovata presso l'aeroporto siciliano. Stasera la trasmissione "Chi l'ha visto?", condotta da Federica Sciarelli, darà ampio spazio al suo caso. L'ultimo messaggio al marito: 'Vado a fare la spesa' Martedì 8 ottobre, poco dopo le 9,Stabile, casalinga, ha telefonato al marito Piero Bono (38 anni) per comunicargli che aveva intenzione di uscire: "Visto che oggi è il tuo compleanno - ha precisato - vado a Corleone a fare la spesa, così posso prendere tutto l'occorrente per farti una torta". La donna, però, non è mai arrivata in paese (distante meno di 15 km da ...

