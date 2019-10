Mitsubishi - A Tokyo con la Super Height K-Wagon

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) LaK-presentata aanticipa l'evoluzione della kei car, un fenomeno tutto giapponese legato alle regole fiscali locali e alla tradizione delle Case costruttrici nipponiche.Nel design cita le suv del marchio. Legate a precisi limiti di ingombro e di potenza, queste vetture hanno scatenato da sempre la fantasia dei progettisti e laK-non è da meno. Laha infatti voluto portare sulla propria vettura il dna delle Suv, integrando nel frontale gli stilemi del Dynamic Shield con barre cromate verticali, mascherina di grandi dimensioni e gruppi ottici su due livelli. Anche le finiture in metallo alla base dei paraurti, i passaruota in plastica grezza e i mancorrenti sul tetto sono un omaggio alle auto a ruote alte, mentre il passo lungo e lo sviluppo in altezza della carrozzeria sono da kei car. La fiancata è caratterizzata da un ...

