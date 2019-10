Ministro della salute | addio ai superticket sanitari | non si pagheranno più

Elezioni in Canada per un nuovo primo Ministro ma torna lo spettro della secessione del Quebec : Gli elettori canadesi sono attesi oggi, lunedì 21 ottobre, alle urne per eleggere un nuovo primo ministro, mettendo fine a sei settimane di una insolita campagna elettorale incentrata sulle personalità più che sui programmi dei vari leader politici. Il dato più evidente è che il primo ministro uscente Justin Trudeau rischia di perdere la maggioranza. Dagli ultimi sondaggi emerge infatti che i Liberali di Trudeau e i Conservatori gudiati da ...

Stati generali della Cultura - a Napoli il Ministro Franceschini : ?E' in programma domani, luendì 21 ottobre 2019, nel Teatrino di corte di Palazzo Reale Napoli, la prima delle due giornate degli Stati generali della Cultura della...

Se Ibra torna in Italia bisogna candidare Raiola Ministro delle finanze e della creatività : Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive delle ultime dichiarazioni di Ibrahimovic che ha espresso il desiderio di approdare in Serie A. I suoi gol negli Stati Uniti dimostrano che è ancora vivo e vivace, scrive Damascelli, ma dietro il suo desiderio si nasconde una “sottile e furbastra considerazione”. In Serie A, campionato dai ritmi dolci, vanno in gol ultratrentenni come Ronaldo, Llorente, Dzeko, Ribery e Mertens, “dunque c’è ...

Giuseppe Conte - l'sms riservato al Ministro Gualtieri nelle ore della manovra : "Altrimenti vado da solo" : Sulla manovra Giuseppe Conte si gioca la poltrona, e non è un modo di dire. Per questo il premier, viste le tensioni altissime nella sua maggioranza con Pd, M5s e Italia Viva divisi praticamente su tutte le misure-chiave del Decreto fiscale, ha mandato un sms al ministro dell'Economia Roberto Gualti

È stato emesso un mandato di arresto per Peter O’Neill - ex primo Ministro della Papua Nuova Guinea : La polizia ha emesso un mandato di arresto per Peter O’Neill, ex primo ministro della Papua Nuova Guinea accusato di corruzione. O’Neill si era dimesso lo scorso maggio, dopo settimane di crisi all’interno del suo partito e dopo molte proteste dell’opposizione

Superticket - il Ministro della Salute : “Abolirlo entro il 2020 è priorità assoluta” : "Si tratta di un balzello ingiusto di 10 euro sulle visite specialistiche che aumenta discriminazioni e diseguaglianze e nega a tanti l’accesso alle cure", he detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. Al momento il Superticket viene applicato interamente in alcune regioni, mentre in altre varia a seconda del reddito del paziente: si tratta di una tassa aggiuntiva per determinate e specifiche ricette o visite ambulatoriali.Continua a ...

Terremoto - Ministro Fioramonti : “imbarazzante” la lentezza della ricostruzione : “La lentezza dello Stato e della macchina burocratica, a tutti i livelli nella ricostruzione, mi imbarazza, mi fa vergognare,” ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti in occasione della presentazione della Settimana della Protezione Civile, riferendosi ai ritardi nella ricostruzione post sisma, da quello dell’Aquila a quello del Centro Italia, sottolineando che, in ogni caso, “in tante scuole ...

Il Ministro Dario Franceschini ha rinnovato gli incarichi dei direttori degli Uffizi - del Museo di Capodimonte e della GNAM di Roma : Il ministro per i Beni e le Attività culturali Dario Franceschini ha rinnovato gli incarichi di tre direttori di musei italiani: il tedesco Eike Schmidt agli Uffizi di Firenze, il francese Sylvain Bellenger al Museo di Capodimonte di Napoli e Cristiana

Una senatrice M5S porta l’omeopatia in Senato (e parteciperà anche il viceMinistro della Salute) : In queste ore sono scoppiate le polemiche in seguito al diffondersi della locandina di un convegno sull'omeopatia voluto per iniziativa della senatrice del Movimento Cinque Stelle, Virginia La Mura, a palazzo Madama. Alla conferenza sulla disciplina che, ricordiamo, non viene riconosciuta come branca della medicina dalla comunità scientifica internazionale, parteciperà anche il viceministro della Salute.Continua a leggere

Parole Petrachi - i commenti del Ministro dello Sport Spadafora e della ct Milena Bertolini : “Penso che nello Sport debba avere cittadinanza un grande rispetto per tutto e tutti e quindi le dichiarazioni di Petrachi non sono coerenti con quello che ci aspettiamo per il mondo dello Sport e denotano un’arretratezza culturale di cui non sentivamo bisogno”. Così, a margine della conferenza stampa che ha seguito la riunione tra tutte le istituzioni coinvolte nell’organizzazione delle Olimpiadi di Milano e ...

Russiagate - “il professore che svelò mail della Clinton chiese protezione all’Italia. Ministro di Trump potè ascoltare la sua deposizione” : Joseph Mifsud, l’accademico maltese che promise a George Papadopoulos, allora consigliere del candidato presidenziale Donald Trump, di poter fornire materiale russo compromettente contro Hillary Clinton, ha chiesto la protezione della polizia italiana dopo essere scomparso nel 2017 dalla Link University, dove lavorava. La rivelazione, pubblicata dal Daily Beast, confermerebbe le indiscrezioni riguardo ai viaggi del Ministro della Giustizia ...

Il Ministro Fioramonti a Trieste per l’inaugurazione della nuova nave oceanografica : “La ricerca e la scienza sono il segreto del successo” : “Oggi a Trieste ho avuto l’onore di inaugurare la nuova nave oceanografica da ricerca “Laura Bassi” dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), a supporto di tutta la comunità scientifica nazionale, in occasione di Trieste Next, il Festival della ricerca scientifica, giunto all’ottava edizione“: lo scrive in un post su Facebook Lorenzo Fioramonti, Ministro dell’Istruzione, ...

22enne piange lacrime di cristallo : “La mia vita è un inferno”. Il vice Ministro della Sanità : “Stiamo studiando il suo caso” : Una ragazza di 22 anni piange lacrime solide, di cristallo. Satenik Kazaryan, originaria del villaggio di Spandaryan in Armenia, piange infatti ogni giorno fino a 50 lacrime solide e la sua vita, dice, “è un inferno”. “Ero dal dentista e sembrava che la polvere mi fosse entrata negli occhi – ha raccontato Satenik al Mirror -. Mi ha fatto male. Sono andata dall’oculista e alcuni cristalli mi sono stati tolti dagli ...

Al via le Giornate del Lavoro della Cgil. Landini e il Ministro Provenzano all'inaugurazione : Sono iniziate le Giornate del Lavoro della Cgil. A Lecce la tre giorni di dibattiti e incontri si apre con gli interventi, tra gli altri, del ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano e del segretario generale della Cgil Maurizio Landini. A moderare il dibattito è il giornalista di HuffPost Giuseppe Colombo. Segui la diretta video