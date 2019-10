Francesco | Essere sordo non ferma Mi sono laureato con 110 e lode grazie alla

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Non si è maito davanti alle difficoltà. Nonostante non riuscisse a sentire nulla di ciò che accadeva intorno a lui. Non ha mai consentito che la sua invalidità caratterizzasse la sua vita più del dovuto. E ora con quel 110 ein disegno industrialefacoltà di Architettura di Firenze ha dimostrato a se stesso esua famiglia di voler superare qualsiasi ostacolo.Livi, come riporta il Corriere, ha 27 anni ed èdal giorno della sua nascita. Il suo percorso scolastico, prima alle scuole dell’obbligo, poi alle superiori e all’università, è stato pieno di difficoltà. “Ho sempre avuto insegnanti di sostegno, all’università ne avevo due per un totale 6 ore settimanali. Mi aiutavano a prendere appunti durante le lezioni, per me non era ...

