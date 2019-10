Formula 1 | Wolff mette le mani avanti in vista del Messico | “cercheremo solo di limitare

Formula 1 - la splendida dedica di Toto Wolff : “dedichiamo il titolo a Niki Lauda - è parte del nostro viaggio” : Il team principal della Mercedes ha dedicato la vittoria del sesto titolo Costruttori consecutivo a Niki Lauda, scomparso lo scorso maggio Non poteva che essere dedicato a Niki Lauda il sesto titolo mondiale Costruttori vinto oggi dalla Mercedes, riuscita a piegare la resistenza della Ferrari in Giappone eguagliando la striscia record del Cavallino ai tempi di Schumacher e Todt. Photo4/LaPresse Un successo voluto e conquistato con le ...

Formula 1 - Wolff al settimo cielo : “non mi aspettavo di vincere - abbiamo eguagliato la Ferrari di Schumacher” : Il team principal della Mercedes ha espresso la propria felicità per il successo ottenuto in Giappone e per il titolo mondiale Costruttori vincere non è mai semplice, confermarsi è ancora più complicato, farlo sei volte consecutive è davvero impressionante. La Mercedes è campione del mondo Costruttori per la sesta volta, eguagliando il record della Ferrari di Schumacher e Jean Todt, primato che sembrava impossibile da ...

Formula 1 - Toto Wolff non si fa ingannare dalla Ferrari : il team principal della Mercedes ‘smaschera’ il Cavallino : L’austriaco ha sottolineato come la Ferrari non abbia mostrato tutto il suo potenziale nelle prove libere del venerdì a Suzuka Il week-end di Suzuka è iniziato oggi nel segno della Mercedes, che ha chiuso al comando entrambe le sessioni di prove libere con Bottas davanti a tutti. Photo4/LaPresse Un feeling immediato tra la W10 e il tracciato nipponico, che ha costretto Ferrari e Red Bull a inseguire fin dal primo giorno, obbligandole ...

Formula 1 - Mercedes agguerrita a Suzuka : Wolff svela importanti novità per il Gran Premio del Giappone : Il team principal della Mercedes ha rivelato che sono previsti degli aggiornamenti sulle macchine di Hamilton e Bottas per il week-end di Suzuka La Mercedes non sta con le mani in mano e, in vista del Gran Premio del Giappone, ha deciso di sviluppare ulteriormente la W10. Stando a quanto riferito da Toto Wolff, sono previsti degli aggiornamenti sulle monoposto di Hamilton e Bottas a Suzuka, un passo in avanti per provare a contrastare con ...

Formula 1 - Binotto replica duramente alle velate accuse di Wolff : “valori anomali? Ecco cosa gli rispondo” : Il team principal della Ferrari ha risposto alle parole di Wolff, che ha definito anomalo il vantaggio delle ‘Rosse’ in rettilineo Il motore della Ferrari è finito sotto i riflettori dopo le tre vittorie di fila ottenute dal Cavallino nella seconda parte di stagione, condite anche da quattro pole position ottenute senza faticare. Lapresse Una crescita repentina che ha messo sull’attenti Toto Wolff, che ha indicato come ...

Formula 1 – Toto Wolff mette in dubbio la regolarità della Ferrari : “nuovi valori di velocità anomali!” : Toto Wolff sorpreso dalla grande velocità della Ferrari nella parte conclusiva della stagione: il team principal della Mercedes descrive i nuovi valori come ‘anomali’ e ‘insoliti’ Sarà pure soltanto il ‘finale di stagione’, la Mercedes avrà anche ‘il titolo in tasca’, ma vedere la Ferrari dominare è sempre un piacere per tutti i fan di F1, specialmente dopo una prima parte di stagione alquanto travagliata. Nelle ultime gare la Ferrari non ...

Formula 1 - la Mercedes sente già in tasca i due titoli mondiali : arriva la conferma ‘indiretta’ di Wolff : Il team principal della Mercedes ha ammesso che non verranno più introdotti nuovi aggiornamenti sulle monoposto di Hamilton e Bottas da qui alla fine della stagione La Mercedes ha deciso di non apportare più aggiornamenti sulle W10 di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, una scelta dovuta al netto vantaggio accumulato sia nella classifica piloti che in quella Costruttori, dove ormai manca solo l’aritmetica per festeggiare entrambi i ...

Formula 1 - Wolff stupito dalla doppietta di Sochi : “vittoria totalmente inattesa. Binotto? Ho già i miei problemi” : Il team principal della Mercedes ha ammesso come si tratti di una vittoria inattesa, sottolineando però come la fortuna sia un fattore della Formula 1 Se gli avessero detto ieri dopo le qualifiche che la Mercedes avrebbe fatto doppietta a Sochi, probabilmente Toto Wolff si sarebbe lasciato andare ad una fragorosa risata. Photo4/LaPresse La realtà dei fatti invece parla di un trionfo del team di Brackley, figlio del problema avuto da Vettel ...

Formula 1 – Ferrari super a Sochi - ma Wolff non molla : “stanno spaccando tutti - ma…” : Toto Wolff non ha intenzione di gettare la spugna dopo la pole position conquistata ieri da Leclerc a Sochi Charles Leclerc ha conquistato ieri a Sochi la sua quarta pole position consecutiva. La Ferrari, dunque, ancora una volta è riuscita a far meglio della Mercedes, mettendo in difficoltà il team di Brackley. Nonostante la disfatta in qualifica, Toto Wolff non ha intenzione di gettare la spugna: “non ci arrendiamo mai“, ha ...

Formula 1 – Mercedes - Toto Wolff spera nella pioggia : “le Ferrari ci mangeranno se…” : Toto Wolff spera nella pioggia per il weekend di Sochi: il team principal Mercedes chiede un aiutino al meteo per poter mettere nel sacco le Ferrari Da tre gare consecutive la Mercedes non piazza una monoposto sul gradino più alto del podio, a Singapore addirittura Hamilton e Bottas sul podio non ci sono nemmeno saliti. Un momento di appannamento che può capitare ad ogni scuderia, ma che se capita ai campioni in carica, ...

Formula 1 - Wolff ‘gode’ per l’ascesa di Leclerc : “vi spiego cosa potrebbe accadere in Ferrari” : Il team principal della Mercedes si è soffermato sulla rivalità tra Leclerc e Vettel, sottolineando che potrebbe avere dei risvolti positivi… per la Mercedes La rivalità sbocciata nel corso di questa stagione tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc potrebbe creare problemi alla Ferrari nel corso del prossimo anno, è questo il pensiero di Toto Wolff che, questa situazione, l’ha vissuta eccome ai tempi del dualismo in Mercedes tra ...

Formula 1 - Wolff pungente : “Ferrari veloce grazie al nuovo pacchetto? Vi hanno raccontato una bella storiella” : Il team principal della Mercedes ha voluto fare chiarezza sulla superiorità mostrata dalla Ferrari a Singapore La Mercedes ha lasciato Singapore con le ossa rotte, dopo esserci arrivata con i favori del pronostico. La Ferrari invece ha ribaltato completamente la situazione, ottenendo una sorprendente doppietta che ha messo fine ad un digiuno lungo ben due anni. photo4/Lapresse Una competitività, quella del Cavallino, su cui si è soffermato ...

Formula 1 - Toto Wolff mastica amaro : “vi svelo perchè ci siamo fatti sfuggire Max Verstappen qualche anno fa” : Il team principal della Mercedes ha parlato di Max Verstappen, rivelando i motivi che non gli hanno permesso di ingaggiarlo in giovane età Max Verstappen ha ormai quasi raggiunto una certa maturità in Formula 1, gli errori degli anni passati sono solo un brutto ricordo, vista la continuità dimostrata dall’olandese in questa stagione. Photo4/LaPresse La Red Bull si gode dunque il proprio campioncino, mentre la Mercedes mastica amaro ...

Formula 1 - Wolff allarmato : “scioccati dalla strategia Ferrari - adesso non possiamo abbassare la guardia” : Il team principal della Mercedes è rimasto sorpreso dalla competitività della Ferrari a Singapore, una pista storicamente favorevole alle Frecce d’Argento Nessuno si sarebbe aspettato alla vigilia del Gran Premio di Singapore una doppietta della Ferrari, su un circuito storicamente favorevole alla Mercedes. Lapresse Vettel e Leclerc però hanno completato il capolavoro, con Verstappen che ha addirittura estromesso dal podio le Frecce ...