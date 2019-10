Fallout 76 si arricchisce con un abbonamento mensile di 15 euro chiamato Fallout

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il nuovo aggiornamento di76 ha corretto non solo alcuni bug presenti nel gioco, ma ha introdotto una particolare opzione. E' attivo infatti1st, il servizio indi Bethesda che, per 15mensili dà accesso ad una serie di vantaggi.1st include una serie di feature richieste dai giocatori all'inizio dell'uscita del gioco, tra cui un server privato da condividere con i vostri amici (sette per l'esattezza). Oltre a questo avrete anche spazio illimitato per gli oggetti creati, una base per viaggio rapido da posizionare dovunque con viveri, sacco a pelo e altro, 1.650 atomi da utilizzare mensilmente all'interno del negozio, l'iconica armatura da ranger ed un pacchetto esclusivo icone ed emote.Attualmente sono disponibili due soluzioni: un, del costo di 15, ed uno annuale di 120. Bethesda precisa che non è obbligatorio essere ...