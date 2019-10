Decreto salva imprese | il Senato approva la fiducia con 168 voti a favore

Decreto Fisco - norma contro le finte coop : Italia Viva annuncia allentamento della misura “per salvaguardare le imprese oneste” : Per tutti i committenti attivi da almeno 5 anni e senza pendenze col Fisco continueranno a valere le stesse regole. Mentre solo gli altri verseranno le ritenute fiscali per i lavoratori, sottostando al regime di inversione contabile. Questo, spiegano all’Ansa da Italia Viva, è un punto dell’intesa raggiunta dalla maggioranza durante il vertice di lunedì a Palazzo Chigi. L’obiettivo dei renziani è attenuare la stretta ...

Decreto salva Imprese - governo chiede fiducia sui rider e la stabilizzazione dei precari Anpal : Il governo chiederà la fiducia sul Decreto Salva Imprese, in fase di conversione al Senato. Il provvedimento scade il 5 novembre e, nonostante sia stata stralciata la contestata norma sull’immunità penale per i gestori dell’ex Ilva di Taranto, i tempi restano stretti. L’annuncio è stato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, che ha chiesto la sospensione della seduta fino alle 20 per la ...

Dalla stabilizzazione dei precari Anpal alle tutele per i rider : le novità del Decreto «salva imprese» : L'articolo del dl imprese dedicato alla questione dell'immunità penale per l'ex Ilva, ora Arcelor Mittal, dovrebbe uscire fuori dal decreto imprese, in sostanza sarebbe 'stralciato', a fronte dell'impegno del governo ad affrontare l'argomento in un'altra sede, con un strumento, o provvedimento, ad hoc.

Ex Ilva - il nuovo scudo penale tolto dal Decreto Salva-Imprese dopo il no di 17 senatori M5s. I sindacati : “Alibi ad Arcelor per andarsene” : Il nodo immunità penale per i gestori dell’ex Ilva di Taranto torna alla casella di partenza. Non sarà nel decreto Salva-Imprese, che approderà al Senato il 22 ottobre, dopo le proteste di 17 senatori M5s. Il proposito è quello di ripresentarlo in un provvedimento ad hoc nelle prossime settimane, ma per il momento l’accordo di maggioranza ha una sola certezza: il nuovo scudo penale, inserito nel decreto per volere di Luigi Di Maio ...

SCUOLA/ Reclutamento e abilitazione : la "verità nascosta" del Decreto salvaprecari : ora di superare la cosiddetta "abilitazione per il personale docente" e di prevedere i titoli di studio necessari per svolgere l'attività di insegnamento

SCUOLA/ Decreto salva-precari : è fatto apposta per chiudere le paritarie : Il Cdm ha approvato in data 10 ottobre il Decreto "salva precari". Esso contiene tuttavia una macroscopica contraddizione. Oppure è una scelta?

Scuola - via libera a Decreto ‘salvaprecari’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto ‘salvaprecari’ della Scuola. Nello stesso Cdm è stato : si tratta di due provvedimenti cari al M5S che esprime “soddisfazione” per la doppia approvazione. L'articolo Scuola, via libera a decreto ‘salvaprecari’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Scuola : salvato Decreto precari - accordo tra Miur e sindacati - cattedra per i primi 24.000 : Era una delle cose su cui la Lega si era maggiormente spesa tanto è vero che l'ex Ministro dell'istruzione Bussetti lo aveva già promesso poco prima delle elezioni europee. È il decreto Salva precari della Scuola sul quale ieri è stata trovata una bozza di intesa tra Miur e sindacati. La promessa di Bussetti era rimasta sospesa, invischiata inevitabilmente nella crisi di governo estiva e in alcuni correttivi chiesti dal Movimento 5 Stelle. ...

Fridays for Future : un milione in piazza. Di Maio : "Presto Decreto Clima e legge Salvamare" : Il terzo sciopero per il Clima promosso dal movimento Fridays for Future ideato dall'attivista svedese Greta Thunberg sta avendo un grande successo e in tutta Italia hanno aderito oltre 180 città per un totale di circa un milione di persone (secondo gli organizzatori), per lo più studenti, scesi in piazza per attirare l'attenzione sul tema del Clima nell'ultimo giorno della Settimana per il Clima. La stessa Greta è rimasta ...

Bonus trasporti - rifiuti - alberi : ecco quali sono le misure previste dal Decreto clima Salvare la Terra : le 10 azioni quotidiane : La nuova bozza del dl istituisce una cabina di regia di Palazzo Chigi sui cambiamenti climatici. Spazio anche per rimboschimento ed educazione all’ambiente nelle scuole

Ambiente : tutti i bonus (e i malus) del nuovo Decreto salva Clima : Slitta il decreto Clima: mancano coperture mentre sono vibranti le proteste di autotrasportatori e sindacati. Le proposte...

Whirlpool : ?«Il Decreto crisi aziendali è insufficiente per salvare Napoli» : La multinazionale degli elettrodomestici in una nota ufficiale punta il dito contro il provvedimento: «L’unica soluzione percorribile è dare una nuova missione produttiva al sito»