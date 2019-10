Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)non è poi così lontano, manca sempre meno al fatidico giorno del lancio, per cui quale occasione migliore per calarsi nel mood del gioco, abbracciare le atmosfere che ci aspettano con la?Come possiamo vedere, ladiè stata curata da Kojima Productions e, come potrete immaginare, include anche tracce che saranno persenti anche in gioco. Sono inoltre incluse anche tracce che abbiamo sentito nei diversi trailer, per un totale di 29 brani. Tra gli artisti che figurano troviamo: CHVRCHES, The Neighbourhood, Apocalyptica, Khalid, Low Roar e molti altri ancora.Leggi altro...

Eurogamer_it : Caliamoci nell'atmosfera di Death Stranding con questa playlist ufficiale #DeathStranding -