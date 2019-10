Vuoi sapere se sei in sovrappeso? Ecco come fare

Sangue - Vuoi sapere se stai per morire? L'esame che rivela quanto ti resta da vivere : Una delle più grandi paure dell'uomo è quella della morte, livellatrice sociale e mistero insondabile. Ma come sarebbe se fosse possibile scoprire quando questa verrà a farci visita? Gli scienziati del Max Planck Institute for Biology of Aging hanno creato un nuovo esame del Sangue, con il quale è p