Slow Ring | in arrivo le build di Windows 10 20H1 Agg 18343 418

Fonte : surface-phone

(Di martedì 22 ottobre 2019) Aggiornamento Microsoft ha rilasciato ieri lafinale di10 19H2, numerata 18363.418, agli utenti Insider che hanno installato la18362.10024 e che sono passati nel ramo di distribuzione Release Preview. Hello #Insiders we have released 19H218363.418 to everyone on18362.10024 and in the Release Preview. If you are in the, you will *not* receive this update. You will need to switch to the Release Preview. https://t.co/MntHQsQx8j —Insider (@insider) October 21, 2019 Per ricevere questo aggiornamento è necessario passare dal ramoa Release Preview. Gli Insider che sono restati nel ramonon riceveranno questo update e molto presto saranno disponibili le. Quindi è il momento di ricontrollare le impostazioni del programmaInsider! Articolo originale (11/10/2019), Tramite il ...