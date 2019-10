Scomparsa Luciana Fantato | arriva la terribile conferma Finisce così uno dei casi più

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 22 ottobre 2019) Eramisteriosamente la mattina del 10 novembre 2017 dalla sua abitazione di via Gazzera, a Gambolò. Il marito di, Pierino Marcantognini, era stato ospite più volte della trasmissione ‘Chi l’ha visto?’, finendo protagonista dei commenti dei telespettatori a causa della sua mania di accumulare oggetti raccolti per strada. All’epoca della sparizione di, i volontari delle unità cinofile perlustrarono una vasta area fitta di vegetazione nel raggio di due chilometri senza però trovare alcuna traccia della donna. Nel luglio scorso era stato aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. A marzo il pubblico ministero aveva chiesto al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione del procedimento. Dalle indagini, infatti, non sono emersi elementi utili per convalidare tale ipotesi. ( dopo la ...

qn_giorno : #Pavia, #Gambolò, svolta nel caso Fantato: suo il corpo recuperato in un canale - pomeriggio5 : Ultim'ora, ritrovati i resti di Luciana Fantato scomparsa due anni fa #Pomeriggio5 - UnioneSarda : #Pavia - La misteriosa scomparsa di #LucianaFantato, suoi i resti rivenuti ad #AlagnaLomellina -