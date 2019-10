Oroscopo 23 ottobre | sentimenti sottotono per l' Acquario

L’Oroscopo domani di Paolo Fox : le previsioni del 23 ottobre : Oroscopo segni di Aria, previsioni domani (mercoledì 23 ottobre) Si inizia con i segni di Aria analizzati dall’oroscopo di Paolo Fox di domani (23 ottobre) tratto dallo Stellare pubblicato su DiPiùTv. GEMELLI: meglio parlare oggi che domani di temi scottanti. Vivranno una forte stanchezza portata dal peso eccessivo del lavoro. BILANCIA: è il tempo giusto per parlare di sentimenti e di amore con il partner. Non è facile trovare ...

L'Oroscopo di mercoledì 23 ottobre : Capricorno volitivo - Ariete fiero : Come un contenitore di emozioni e possibilità, L'oroscopo di mercoledì garantisce splendide sensazioni e intriganti opportunità, tutte da concretizzare in modo ambizioso, seguendo i consigli astrali dedicati a ciascun simbolo zodiacale. Essi dovranno sperimentare una capacità di entrare in simbiosi con il proprio io, potenziando i valori tradizionali e progredendo nelle sfere vitali con entusiasmo e consapevolezza. Di seguito le previsioni ...

L'Oroscopo di mercoledì 23 ottobre : Mercurio in Scorpione - Sagittario in rialzo : Durante la giornata di mercoledì 23 ottobre, Marte in trigono al segno della Bilancia, potrebbe dare qualche problema ai nativi del segno per quanto riguarda l'ambito familiare, mentre la Luna in quadratura al segno del Cancro, farà in modo che riescano a scaricare la tensione accumulata, recuperando in quanto a lavoro, ottenendo buoni risultati. Il lavoro aiuterà i nativi Gemelli a stendere i nervi, allentando la tensione, mentre Acquario sarà ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 23 ottobre : Bilancia orgogliosa - Vergine espansiva : Una nuova forza viene elargita da Luna in Leone nelL'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì. Le sensazioni volano e si fanno intense poiché lambite da un'energia orgogliosa e molto accattivante. L'ottimismo sarà davvero contagioso, pure se non solo Leone ma anche i segni di Acqua saranno molto desiderosi di ricevere attenzioni dal partner, quasi a confermare la loro voglia di vanità. Di seguito le previsioni astrali segno per ...

Oroscopo del 23 ottobre : ottimista l'Ariete - Saturno in opposizione per il Cancro : L'ultima settimana del decimo mese dell'anno ha da poco avuto iniziato, vediamo quali sono i progetti degli astri e delle stelle per la giornata di domani, mercoledì 23 ottobre. Sarà una giornata di recupero per l'Ariete, che finalmente ritrova ottimismo e positività, ma anche per il Toro, che potrà fare affidamento sul favore di Venere e Nettuno. Saturno in opposizione metterà i bastoni fra le ruote al Cancro, che farà bene ad agire con ...

Oroscopo di domani 23 ottobre e classifica del giorno : Leone ruggente - libertà per Toro : L'Oroscopo di domani, mercoledì 23 ottobre è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Amore, salute, lavoro e fortuna, tutto ciò sarà differente per ciascun segno. C'è chi godrà del favore astrale e riuscirà a portare al termine delle faccende di un certo spessore e chi si sentirà apatico e spossato. Con la Luna in aspetto calante nel segno del Leone, mente e corpo saranno messi alla prova. A maggior ragione le previsioni non sono uguali per ...

Oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre : successi per Cancro - Bilancia intuitiva : L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre prevede qualche problemino in amore per la Vergine, mentre per il Leone saranno giornate tranquille dal punto di vista sentimentale. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: le coppie che hanno in ballo dei progetti ambiziosi potranno andare avanti senza troppa titubanza. Evitate gli acquisti costosi per il momento. Chi ha fatto una ...

L’Oroscopo di domani 23 ottobre : le previsioni di Paolo Fox segno per segno : L’Oroscopo di domani 23 ottobre: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo 23 ottobre 2019 Paolo Fox Ariete. Giornata di recupero, in cui potete trovare delle belle soddisfazioni rispetto a situazioni del passato. Se ci sono situazioni in sospeso, chiaritele entro venerdì, avrete più possibilità che si risolvano bene per voi. Oroscopo 23 ottobre 2019 Paolo Fox Toro. Anche questa è una giornata sottotono, in cui potresti avere ...

L'Oroscopo di domani 23 ottobre - primi sei segni : mercoledì con Luna in Vergine : L'oroscopo di domani 23 ottobre 2019 è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni astrali di questo mercoledì. Ansiosi di sapere come saranno le stelle a metà della settimana? Bene, prima di soddisfare tale domanda vediamo di dare valore ad un transito abbastanza importante per quanto concerne l'ambito sentimentale: l'Astrologia apre in bellezza queste nuove previsioni mettendo in evidenza il transito della Luna in Vergine, ...

L'Oroscopo di domani 22 ottobre : Leone ambizioso - Scorpione misterioso : Una Luna coraggiosa in Leone sprona a fare sempre di più nelL'oroscopo di martedì. L'astro d'argento infonde una nuova determinazione, garantendo una marcia in più anche a Sagittario, Ariete, Gemelli e Bilancia. Anche la sfera lavorativa viene illuminata da questa carica entusiasmante e una grinta consapevole indirizzerà le azioni verso la meta prestabilita. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. L'oroscopo di martedì Ariete: ...