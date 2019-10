LIVE Fognini-Popyrin | ATP Basilea 2019 in DIRETTA | 3-2 | break in apertura per il ligure

Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 Bellissima chiusura a rete del. 40-30 Finisce in rete il passante dell’australiano. 30-30 Bellissima risposta di rovescio di. 30-0 Ace di. 3-2accorcia le distanze, maè acnora vanti di un. 40-15 Ottima prima di. 30-15 In corridoio il back di rovescio dell’australiano. 30-0 Prima vincente di. 3-1tiene bene il proprio turno di servizio e conserve ildi vantaggio. 40-15 Fabio non sbaglia con la volée in contropiede di rovescio. 30-15 Accelerazione con il dritto per, che lascia immobile. 15-0 Perfetta volèe di. 2-1 ARRIVA SUBITO ILPER! 40-A Altra pallaper! 40-40 Seconda potentissima di, che salva la palla. 40-Anon sbaglia il passante in allungo e si procura una palla ...

peesthanpatrick : Alexei Popyrin vs Fabio Fognini Tennis Live Tv Stream 22-October - ATP Basel - mukundaanbhai : Alexei Popyrin vs Fabio Fognini Tennis Live Stream Iphone 22-October - ATP Basel - kayyenchitrals : Alexei Popyrin vs Fabio Fognini Tennis Streaming Video Live 22-Oct - ATP Basel -