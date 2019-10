Le World Series tra Houston e Washington

Houston Astros-Washington Nationals - World Series MLB baseball 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Saranno Houston Astros e Washington Capitals a giocarsi le World Series 2019, in quello che è l’appuntamento più ambito del baseball in assoluto. I Washington Nationals arrivano per la prima volta nella loro storia alle World Series, anche se la città in quanto tale attende dal 1933, quando furono i Senators ad arrivarci: va ovviamente detto che non sussiste alcun legame tra le due franchigie, appartenenti a epoche storiche del tutto ...

Baseball - MLB 2019 : gli Houston Astros raggiungono i Washington Nationals alle World Series : Saranno Houston Astros e Washington Nationals a giocarsi le World Series MLB 2019. Anche l’American League, infatti, ha trovato i propri padroni, che vengono dal Texas, dopo aver battuto per 4-2 nella serie i New York Yankees. Dopo che gli Yankees sono partiti fortissimo sul terreno avverso del Minute Maid Park, con un 7-0 nella prima gara, la chiave di volta è arrivata nella seconda, con la vittoria degli Astros per 3-2 ...

Baseball - World Series 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Si disputeranno da martedì 22 ottobre le World Series 2019, l’appuntamento clou non solo della MLB, ma più in generale del Baseball in quanto tale. La tradizionale sfida tra i campioni della National League e quelli dell’American League, fino a questo momento, ha già una franchigia certa del posto: i Washington Nationals, per la prima volta alle World Series sotto questo nome dopo la vittoria per 4-0 sui St. Louis Cardinals. ...

Baseball - MLB 2019 : i Washington Nationals accedono alle World Series per la prima volta - St. Louis Cardinals sconfitti per 4-0 : I Washington Nationals entrano per la prima volta nelle World Series della MLB vincendo per 4-0 la serie decisiva di National League contro i St. Louis Cardinals, regalando un momento atteso da tantissimo tempo nella capitale americana. 86 anni, infatti, sono passati da quando i Washington Senators (che con i Nationals nulla hanno a che vedere in termini di eredità storica) riuscirono a mettere le mani sul massimo campionato professionistico di ...

I Washington Nationals giocheranno le World Series della Major League : I Washington Nationals hanno vinto la finale della National League battendo in gara quattro dei playoff i St. Louis Cardinals. Si sono quindi qualificati alle World Series — le finali della Major League Baseball — dove incontreranno la vincente di

Rugby a 7 femminile - World Series Glendale 2019 : vincono gli USA sull’Australia - terza la Nuova Zelanda : Si è conclusa, nella notte italiana, la prima tappa delle otto in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile. A Glendale, Colorado, trionfo degli USA, vera sorpresa di giornata, in finale sull‘Australia. Completa il podio la Nuova Zelanda, che supera la Francia nella sfida per il terzo posto. Finale Australia-USA 7-26 Finale 3° posto Francia-Nuova Zelanda 14-31 Finale 5° posto Spagna-Canada 12-7 Finale 9° ...

Rugby a 7 femminile - World Series Glendale 2019-2020 : completata la fase a gironi. Australia - Nuova Zelanda e Francia a punteggio pieno : Oggi è partita a Glendale, negli USA, la prima tappa delle otto in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla notte tra domenica e lunedì si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a gironi 17:53 Finale Australia 7s D 31 19 12 Spagna 7s ...

Nuoto di fondo - World Series Chun’An 2019 : Bridi si impone in Cina nell’ultima tappa - Bruni la migliore nella classifica generale : L’Italia mette il sigillo nell’ultima tappa delle World Series di Nuoto di fondo in Cina a Chun’An. nella 10 km femminile arriva lo splendido successo di Arianna Bridi che, parzialmente, si riscatta dopo il mancato pass olimpico nei Mondiali 2019 a Gwangju. La trentina si è imposta con il crono di 2h04’05″4, prevalendo allo sprint nei confronti della brasiliana Ana Marcela Cunha (2h04’05″8), campionessa ...

Tuffi grandi altezze - World Series Bilbao 2019 : Hunt sfata il tabù - Iffland completa la stagione perfetta : Sul ponte di La Salve a Bilbao (Spagna) si è tenuta l’ultima tappa delle World Series 2019 dei Tuffi dalle grandi altezze. Dopo che nel round in Bosnia il britannico Gary Hunt e l’australiana Rhiannan Iffland avevano conquistato i titoli di questa competizione, essendo matematicamente irraggiungibili nella classifica generale, l’appuntamento in terra spagnola serviva per consolidare la loro leadership e per porre un altro ...

Red Bull Cliff Diving World Series – Una finale a regola d’arte - l’ultima tappa a Bilbao : Sabato 14 settembre l’iconico Museo Guggenheim farà da sfondo ai tuffi dei migliori Cliff diver del mondo. In gara anche Mister Volare, l’italiano Alessandro De Rose Sebbene la Red Bull Cliff Diving World Series abbia già matematicamente decretato i suoi campioni, Gary Hunt e Rhiannan Iffland, dopo la penultima tappa a Mostar in Bosnia Erzegovina, l’appuntamento per la finale del circuito a Bilbao si preannuncia ricco di pressione e ...

Nuoto di fondo - World Series Nantou 2019 : Arianna Bridi seconda - Rachele Bruni e Matteo Furlan terzi nel penultimo atto : Nelle acque di Cina Taipei arrivano altri piazzamenti prestigiosi per l’Italia del Nuoto di fondo impegnata nella penultima tappa delle World Series a Nantou. Nella 10 km femminile e maschile sono stati ottenuti riscontri confortanti a testimonianza dell’alto livello di competitività della squadra tricolore. Ci sono il secondo e terzo posto di Arianna Bridi e di Rachele Bruni. La campionessa europea della 25 km a Glasgow si è dovuta ...

Vela – Hempel World Series 2020 : Tita-Banti di bronzo nella prima tappa ad Enoshima : Hempel World Cup Series 2020: medaglia di bronzo per Tita-Banti nella prima tappa ad Enoshima E’ medaglia di bronzo per Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene) alla prima tappa delle 2020 Hempel World Cup Series di Enoshima, dopo una Medal Race al cardiopalma in cui hanno combattuto per l’oro fino agli ultimi metri non agguantandolo per soli quattro secondi. “Sarebbe potuto succedere di tutto in questa Medal Race – ...

Triathlon - World Series Grand Final 2019 : Kristian Blummenfelt vince a Losanna - ma il titolo va a Vincent Luis : Kristian Blummenfelt vince la tappa di Losanna per il World Series Grand Final 2019, ma il titolo complessivo va al francese vincent Luis che si laurea campione del mondo di Triathlon 2019. Il transalpino, giunto quinto nella prova odierna, centra il suo primo successo iridato in carriera succedendo allo spagnolo Mario Mola. La vittoria sul lago di Ginevra, quindi, va al norvegese classe 1994 che chiude la sua prova (disputata su distanza ...

Triathlon - World Series Grand Final 2019 : splendida doppietta Mallozzi-Arpinelli nel Mondiale junior femminile : Si apre con il botto l’ITU World Triathlon Grand Final Lausanne 2019. Nel Mondiale junior femminile, infatti, è arrivata una scintillante doppietta italiana! Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre) ha vinto la medaglia d’oro davanti a Costanza Arpinelli (Minerva Roma) al termine di una gara esaltante disputata su distanza sprint. Beatrice Mallozzi ha chiuso con il tempo complessivo di 1:00.41 (10:13 nel nuoto, 31:53 nella bici e 17:32 ...