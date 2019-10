La casa d’oro di Lisa Fusco fa discutere a Pomeriggio 5

Corruzione in Cina - nella casa dell’ex sindaco trovate oltre 13 tonnellate d’oro : L’enorme quantità di oro è stata trovata in una stanza della casa di Zhang Qi, ex sindaco e funzionario cinese che vive nella provincia di Hainan, nel sud del Paese asiatico. oltre ai lingotti d’oro le autorità hanno anche sequestrato al funzionario un totale di 34 miliardi di euro in contanti. Verrà processato per Corruzione.Continua a leggere