Gli amici lo prendono in giro a scuola per le sue scarpe vecchie e una bambina fa un

Fonte : baritalianews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Un gruppo di bambini tutti di nove anni, era solito prendere in, anche con tanta cattiveria, un amico perché indossava sempre e solo un vecchio paio di. La famiglia di questo bambino era molto povera e non aveva i sodi per acquistare un paio dinuove. Il bambino soffriva tantissimo sia per lenuove che non aveva, a differenza di tutti gli altri suoi, sia perché agli altri bambini della sua classe l’avevano preso di mira e non lo lasciavano stare dicendogli le cose più brutte. Il bambino era ormai quasi rassegnato a questa condizione e, per quanto soffrisse, sapeva che ogni giorno gli sarebbe toccata quella dose di cattiveria. Unadella classe, però, non sopportava quella situazione e, un giorno, spiegò tutto alla mamma chiedendole se loro avrebbero potuto comprare quel paio dinuove che la famiglia di quel bambino non era in grado di ...

matteosalvinimi : Amici, guardate che immagini pazzesche! ?? Facciamo girare il più possibile, nessuno potrà mai nascondere gli oltre… - Marcozanni86 : Per gli amici umbri: un primo passo verso la liberazione da questo governo abusivo. In bocca al lupo a… - RedRonnie : Uno ha gli amici che merita. Io ho anche stileland63 che era un imprenditore e adesso restaura landrover per farne… -