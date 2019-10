Fedez sostiene Soundreef | “E’ caduto il monopolio Siae”

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 22 ottobre 2019) "La musica è cambiata", conilper autori ed editori è. L'innovazione ha rivoluzionato l'industria musicale in Italia. "La musica è cambiata" è il titolo del libro (edito da Il Salvagente per la collana editoriale ZeroTruffe, in edicola dal 23 ottobre e in libreria dal 23 dicembre) scritto da Davide D'Atri, ad e fondatore di, che ripercorre otto anni di battaglie imprenditoriali, legali e procedurali che hanno portato l'Ente di Gestione Indipendente a far crollare ilSiae. Davide D'Atri racconta la genesi del volume, presentato a Roma: "E' una storia di ragazzi normali che fanno una battaglia contro qualcosa che sembrava inattaccabile, invincibile. Invece è un libro che parla di meritocrazia, di ragazzi che col duro lavoro, con la fatica, con lo studio, passo dopo passo, fanno qualcosa che sembrava impossibile. Ci tengo a dire che è un ...

