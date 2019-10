Ancelotti | “Lozano sta bene Sicuramente domani darà il suo contributo”

Genk-Napoli - Alvino anticipa le scelte di Ancelotti : “Lozano e Milik verso una maglia da titolare. Mertens? Questa la probabile formazione di domani “ : Carlo Alvino , fa il punto sulle ultime del Napoli alla vigilia della partita contro il Genk Il giornalista Carlo Alvino , è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli e sulla probabile formazione di domani contro il Genk: “Tra Napoli e Genk c’è un divario tecnico abissale ma gli azzurri devono dimostrarlo sul campo. Poi c’è ...

Kiss Kiss Napoli – Modugno : “Lozano ha mostrato grande umiltá - Ancelotti lo vede n quella zona di campo” : Francesco Modugno , volto di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per la parlare di Hirving Lozano: “Abbiamo subito potuto intuire che nonostante la sua giovane età, Lozano é un giocatore maturo. Se ne parla da qualche anno che ha talento. Ma quando arrivi in una società come il Napoli che ti paga quella cifra devi mettere in campo da subito le tue doti. Nel corso della presentazione ha mostrato grande umiltà, ha sempre ...

Conferenze stampa 1^giornata - Nedved : “Mercato? Vedremo”. Ancelotti : “Lozano non ci sarà” : Conferenze stampa 1 GIORNATA- La Serie A ritorna e via alle Conferenze stampa del pre-gara. Nedved ha sostituito Sarri non al meglio a causa della polmonite. Il vice presidente bianconero ha colto l’occasione per fare il punto della situazione anche sul fronte mercato PARMA-JUVENTUS, Nedved Il vicepresidente juventino ha rivelato: “Ci sentiamo forti, partiamo come […] L'articolo Conferenze stampa 1^giornata, Nedved: ...