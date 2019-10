ADDESTRAMENTO INTERNAZIONALE CON MASTER GABI NOAH

Fonte : romadailynews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Dal 29 al 1 dicembre, Campo diper istruttori di questa disciplina. L’evento è organizzato dall’International Krav Maga sezione di Roma, si terrà presso la palestra della scuola “Istituto Paritario Nobel” e vedrà la partecipazione di istruttori provenienti da tutta Europa. A dirigere l’sarà, un punto di riferimento mondiale del Krav Maga, allievo diretto di IMI, il fondatore del Krav, e suo collaboratore tecnico. International Krav Maga Roma rappresenta un’eccellenza italiana e mondiale nel settore della difesa personale, in grado di fornire ai propri allievi una formazione di altissimo livello, data la stretta collaborazione con ilIsraeliano. Tutti gli istruttori della International Krav Maga godono di grandissimo rispetto in questo settore, chiunque di loro, infatti, per poter accedere al prestigioso corso ...

alpha59official : La missione è semplice: non perderti nessuno dei 5 codici alfanumerici che appariranno su #Alpha59 dalle 21.00 all… -