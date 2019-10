Violento tornado notturno a Dallas | devastazione nella citta' texana

Fonte : inmeteo

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Unha colpitonotte, in Texas, uno degli stati americani più colpiti da fenomeni estremi di questo tipo.Il vortice ha percorso alcuni chilometrizona compresa...

InMeteo : NEWS: Violento tornado notturno a Dallas: devastazione nella città texana - InMeteo : NEWS: Violento tornado in Francia vicino un’autostrada: danni e paura - MeteoInDiretta : ?? Ieri un violento tornado ha colpito la città di Arles, in Provenza. Come si forma questo fenomeno meteorologico e… -