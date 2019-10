Un video mette confronto Red Dead Redemption 2 su PC e Xbox One X

Matteo Marzotto “ci mette la faccia” nella nuova boutique video Look : PADOVA. Un business al passo con i tempi, che vuole incrementare il rapporto con i partner storici ma puntando a un futuro di welfare e sostenibilità. È l’idea che sostiene la creazione della nuova collezione moda di Dondup, fortemente voluta dal presidente Matteo Marzotto che dal 2016 ha acquisito una quota del brand marchigiano.Collezione che rappresenta il cuore della nuovissima boutique Video Look, che ha aperto i battenti sabato scorso ...

Ecco Blind Console - un progetto italiano che permetterà a persone non vedenti di videogiocare : Con l'avanzare del progresso tecnologico, anche nel campo dei videogiochi sono stati fatti passi da gigante e Blind Console ne è la prova. Si tratta di un nuovo progetto italiano della startup Novislab che ha come obiettivo quello di far videogiocare non vedenti e ipovedenti.In cosa consiste questa Blind Console?Leggi altro...

Synology NVR DVA3219 - permette l’analisi video locale con Intelligenza Artificiale : Milano, 7 ottobre 2019 – Synology Inc. lancia il NVR DVA3219, una soluzione di sorveglianza locale che garantisce massima accuratezza nel rilevamento video e riduce al minimo le interferenze ambientali attraverso una tecnologia di deep learning. Il nuovo DVA3219 integra una GPU NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti in grado di eseguire 4 attività di analisi (Continua a leggere)L'articolo Synology NVR DVA3219, permette l’analisi video locale ...

“La mamma dei laziali è una p…” - Zaniolo commenta e mette like al video : i tifosi biancocelesti furiosi : Una sorta di ‘vendetta personale’, seppur sbagliata. Chiamiamolo così il gesto di Nicolò Zaniolo che ha scatenato l’ira dei tifosi della Lazio. Il giovane centrocampista della Roma, infatti, ha commentato con “Grandiii”, mettendo poi like, ad un video postato su Instagram dai tifosi romanisti che intonano il coro “La mamma dei laziali è una p…” durante il match di Europa League in casa del ...

Salerno - mette due bombe sotto casa di un imprenditore : arrestato. La sequenza dell’attentato nel video : Due bombe sotto casa di un imprenditore. I carabinieri di Sorrento hanno arrestato un 34enne di Vico Equense, ritenuto l’esecutore materiale degli atti intimidatori nei confronti di un impresario. La misura cautelare è stata richiesta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. La sequenza è stata immortalata in una serie di video, in cui si vede l’uomo collocare i due ordigni e subito dopo le esplosioni. L'articolo Salerno, ...

Le videocamere di sicurezza a basso costo potrebbero mettere a rischio la sicurezza - serve prudenza : Alcune videocamere di sicurezza di fascia economica in vendita su Amazon mettono a rischio la privacy degli utenti a causa di seri problemi di sicurezza. A far emergere la questione è stata Which!, nota rivista inglese legata all’associazione dei consumatori Consumers’ Association, che ha fatto partire anche una segnalazione al Dipartimento di Cultura, Media e Sport (DCMS) che sta lavorando anche sul sodice di sicurezza dei prodotti legati ...

Opera Mini ora permette di condividere foto - video e file audio offline : Il browser Opera Mini, noto per la sua capacità di risparmiare fino al 90% dei dati mobili e la sua velocità durante il caricamento di siti web, ora offre una funzione di condivisione di file offline che permette di condividere foto, video e file audio senza una connessione internet, creando una connessione di rete privata sicura tra i dispositivi tramite Wi-Fi diretto. L'articolo Opera Mini ora permette di condividere foto, video e file audio ...

video MotoGP - GP Aragon 2019 : Alex Rins sbaglia la frenata e mette fuori causa Franco Morbidelli : Franco Morbidelli prosegue nel suo credito con la fortuna. Dopo pochi chilometri del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP, infatti, il pilota del team Yamaha Petronas viene speronato da Alex Rins che sbaglia completamente la staccata in curva 12 e lo manda per le terre. Per il romano è arrivato inevitabile il ritiro e uno “zero” pesante in classifica generale laddove, invece, si attendeva punti importanti. Andiamo a rivedere lo ...

DENNIS RODMAN E MADONNA/ video : "Pronta a pagarmi 20 milioni per metterla incinta" : DENNIS RODMAN, rivelazioni choc su MADONNA, Video. "Era pronta a pagarmi 20 milioni di dollari per metterla incinta". E su Lourdes Maria ipotizza che...

Modern Love su Prime video promette emozioni e un grande cast - da Anne Hathaway a Tina Fey (trailer) : Modern Love arriverà su Prime Video il 18 ottobre. La serie antologica targata Amazon Studios porterà sulla piattaforma otto episodi, adattati da alcune fra le più incisive storie d'amore pubblicate sull'omonima rubrica del The New York Times. Modern Love è scritta, diretta e prodotta da John Carney, con la collaborazione di star quali Sharon Horgan, Tom Hall ed Emmy Rossum nei panni di registi. L'aspirazione è esplorare l'amore in tutte le ...

Insta Downloader permette di scaricare al volo immagini e video da Instagram : Insta Downloader è un'applicazione semplice che permette di scaricare rapidamente video e immagini dai post di Instagram e di salvarle direttamente nella galleria dello smartphone. L'app offre la possibilità di scaricare i video IGTV e le immagini di alta qualità senza il bisogno di effettuare il login. L'articolo Insta Downloader permette di scaricare al volo immagini e video da Instagram proviene da TuttoAndroid.

Un video mette a confronto le dimensioni di Switch Lite con quelle di PS Vita - PSP - 3DS XL - DS Lite e Game Boy Advance : Come saprete, Nintendo ha da poco annunciato la sua Switch Lite, una console pensata per chi ama giocare in mobilità i titoli di Nintendo Switch.Trattandosi di una console portatile, le dimensioni sono una caratteristica piuttosto importante. Le dimensioni di Switch Lite sono abbastanza contenute, 91.1mm x 208mm x 13.9mm per un peso di 275 grammi. In vista dell'uscita della console, ecco arrivare un interessante video dal canale YouTube ...

Fiction MADE IN ITALY - Amazon Prime video la trasmetterà in anteprima : Da un comunicato stampa si apprende che oggi è stato firmato un accordo tra Mediaset e Prime Video, il servizio di Video streaming di Amazon, su MADE in ITALY, attesa Fiction italiana. Si tratta di un accordo commerciale di grande rilievo, un doppio esordio per entrambe le società: ;per la prima volta Mediaset valorizza un proprio contenuto inedito favorendone la trasmissione online in anteprima su un servizio di Video streaming di terzi per la ...

video Maverick Viñales GP Gran Bretagna 2019 : “Oggi ho fatto di più di quello che la moto permetteva” : Maverick Viñales si è confermato quest’oggi uno dei piloti più forti al mondo sulla pista di Silverstone, ottenendo un terzo posto di prestigio nel Gran Premio di Gran Bretagna 2019 a pochi decimi dalla vittoria. Lo spagnolo della Yamaha ha disputato una gara di rimonta, gestendo al meglio le gomme nei primi giri per poi recuperare progressivamente terreno sul gruppo di testa nel finale senza riuscire ad attaccare Rins e Marquez. Di ...