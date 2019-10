Ma la carta non è morta

MotoGP - GP Giappone 2019 : Jorge Lorenzo - ennesima figuraccia in qualifica davanti ai capi della Honda. Futuro sempre più incerto e addio da non scartare : Jorge Lorenzo, una crisi senza fine. Potrebbe essere il titolo di un film e nel caso del maiorchino sarebbe un horror. ennesima figuraccia nel corso delle qualifiche, quella del cinque volte iridato sul tracciato di Motegi (Giappone), nell’appuntamento di casa della Honda. La RC213V continua ad essere un enigma per l’iberico che, ancora una volta, sarà nelle retrovie, avendo rimediato quasi 3″ (19°) dal compagno di team Marc ...

Al via campagna “amo la carta” - leggere non consuma alberi : In Italia resta forte la convinzione – addirittura per l’80% degli intervistati – che la superficie delle foreste europee si vada riducendo in ragione del consumo della carta, una convinzione più radicata che nel resto d’Europa (58% degli intervistati – Fonte indagine Toluna per TwoSides 2018). Mentre, invece, la notizia vera “è l’esatto contrario: in Europa sono più gli alberi piantati di quelli tagliati e in dieci anni le foreste europee ...

cartabianca schiera Corona contro Salvini-Renzi. Iene non citate nel servizio sui Cinque Stelle : Che a Cartabianca fossero preoccupati per la concorrenza dei due Mattei a Porta a Porta lo aveva ammesso la stessa Berlinguer una settimana fa: “Purtroppo saranno contro di noi dalle 11 di sera”. A dire il vero il duello è cominciato prima, subito dopo il fischio finale di Liechtenstein-Italia, sovrapponendosi così per ben ottanta minuti al talk di Raitre.La contromossa ad ogni modo non è mancata ed è stata assai visibile, con la doppia ...

M5s - Barillari : “carta di Firenze dei dissidenti? Rimasti anonimi per evitare caccia alle streghe. Parlamentari attenti al documento” : “Temo che diventeremo come il Pd, che perderemo identità, coerenza, che saremo costretti ad accettare compromessi al ribasso che ci snatureranno”. Davide Barillari, consigliere del Movimento 5 stelle in Regione Lazio più volte finito al centro delle polemiche per le sue posizioni no vax, è il promotore della Carta di Firenze, un documento firmato da un gruppo di malpancisti in cui si critica la gestione 5 stelle degli ultimi anni. Un ...

Radio Maria crea carta d'identità Gesù/ Fedeli - e non - in rivolta : ironia e polemiche : Radio Maria crea la carta d'identità di Gesù e la pubblica su Facebook. Fedeli, e non, in rivolta tra ironia e polemiche sull'iniziativa dell'emittente.

Sulla carta non c'è storia. Ma le purghe di Erdogan hanno indebolito l'esercito turco : Per chi ha seguito con attenzione le vicende che nel quadro della guerra civile siriana hanno coinvolto altre potenze, regionali e non, può apparire sorprendente il clamore suscitato, sia a livello politico che nell’opinione pubblica, dalla decisione di Erdogan di rompere gli indugi e, con il beneplacito del presidente Usa Donald Trump, di lanciare un’operazione militare su larga scala in territorio siriano.In effetti ...

cartabianca - Massimo Cacciari : "Il problema non è Matteo Renzi ma il Pd. Se resta afono allora..." : "Il problema non è Matteo Renzi, ma il Pd. Lo spazio che Renzi potrà acquistare dipenderà da cosa riusciranno a fare il Pd e Nicola Zingaretti. Se il Pd resterà afono, Renzi aumenterà la sua forza nel Parlamento e nel Paese". Massimo Cacciari, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, a

La foto sulla carta d’Identità non gli piace allora la sostituisce con un selfie - quello che gli succede dopo è impensabile : Un uomo di 52 anni ha deciso di sostituire la foto che aveva da anni sulla carta d’identità con una più recente. L’uomo, originario di Foggia, si è scattato un selfie e lo ha messo sul documento d’identità. Incurante di ciò che aveva fatto ha deciso di andare in vacanza a Ischia con tutta la famiglia. Al momento del check-in in albergo ha presentato la carta d’identità con la sua foto con un bellissimo ...

Usa-Grecia - la strategia di Trump : non solo basi e droni - ora Pompeo gioca la carta dei gasdotti e dei Balcani : Mentre in Medio Oriente gli Usa scompaginano schemi ed alleanze con la legittimazione turca in Siria a danno dei curdi, nell’Egeo giocano una doppia partita: non solo le basi per sommergibili, fregate e droni in terra di Grecia. Ma una nuova strategia che corre lungo le pipeline del gas. Pentagono e Dipartimento di Stato si concentrano sul Mediterraneo orientale e sui Balcani, un’area in passato a tratti trascurata, consentendo così ...

M5s - dissidenti anonimi pubblicano carta di Firenze per stop capo politico e revisione regole. Il promotore è il consigliere Barillari : Chiedono “un rapporto paritetico fra gli eletti a ogni livello e la base”. Poi “un’assemblea nazionale”, ma anche “la revisione dello Statuto” e il “superamento della figura del capo politico”, “l’attribuzione della piena proprietà e della gestione del Sistema operativo Rousseau al Movimento”. Sono queste alcune delle richieste dei dissidenti M5s che hanno deciso di ...

Santanchè : “Pagare con carta è una fregatura - non voglio che mio marito sappia come spendo i soldi” : Per la deputata di FdI Daniela Santachè pagare con carta elettronica non è la stessa cosa di pagare in contanti. E spiega così il motivo a Tagadà su La7: "Ognuno di noi ha una privacy: se io non voglio, come moltissime donne, far sapere a mio figlio o mio marito tutte le mie cose, perché tutti devono sapere tutto di me?".Continua a leggere

Amici Celebrities - Pio e Amedeo scherzano su Marco carta - Maria De Filippi li gela : "Non ha rubato" : Tra i vari ospiti della prima puntata di Amici Celebrities, sono stati presenti nello studio di Canale5, il duo pugliese Pio e Amedeo. I due comici sono noti per le loro battute ironiche, addirittura a volte scomode, e così anche davanti al pubblico di Maria De Filippi hanno dato del loro meglio. Do

Marco carta ci mette la faccia a Live-Non è la d’Urso : luci e ombre : Marco Carta ci mette la faccia a Live-Non è la d’Urso. Vicenda furto: luci e ombre Venerdì 20 settembre è iniziato il processo che vede coinvolto Marco Carta per il furto di 6 magliette alla Rinascente di Milano. Il giovane ha chiesto il rito abbreviato e non si è presentato alla prima udienza. La sentenza […] L'articolo Marco Carta ci mette la faccia a Live-Non è la d’Urso: luci e ombre proviene da Gossip e Tv.