È morto Hideo Azuma | il creatore di Pollon

Fonte : wired

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Il fatto è avvenuto lo scorso 13 ottobre, ma la notizia è stata diffusa solo in questi giorni:, uno dei mangaka più celebri e amati al mondo, èal’età di 69 anni per le complicazioni di un cancro all’esofago. La famiglia ha preferito svolgere delle esequie private e dare l’annuncio della sua scomparsa solo in seguito. Autore prolifico dalla creatività geniale e per certi versi sregolata,è stato l’inventore di alcuni personaggi rimasti impressi nell’immaginario collettivo soprattutto degli anni Settanta e Ottanta, avendo lanciato titoli come C’era una volta…e Nanà Super Girl. Nato nel 1950 a Hokkaido, la sua carriera inizia nel 1969 dopo il suo trasferimento a Tokyo, quando inizia a collaborare con la rivista della casa editrice Akita Shoten: si specializza ben presto in diversi generi, che vanno dal sci-fi al ...

