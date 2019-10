Detto Fatto | Bianca Guaccero fa uno scherzo e una sorpresa a Carla Gozzi

Detto Fatto - Jonathan Kashanian gela Bianca Guaccero in diretta : “Hai un flirt con Fabrizio Moro?” : Momenti di imbarazzo nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto su Rai 2. Era il momento della rubrica di gossip quando Jonathan Kashanian ha spiazzato tutti facendo una domanda molto personale che ha lasciato senza parole la conduttrice, Bianca Guaccero. Il tema era “Vip canterini” e l’ex gieffini ha Fatto sentire una canzone di Fabrizio Moro in cui si sente anche una voce femminile, quella proprio di Bianca Guaccero, ...

Crozza-Calenda e il suo esilarante mea culpa : “Ho Detto un mare di cazzate per 30 anni - pure ‘sto fatto che esistono i poracci l’ho capito ora” : Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – il mea culpa di Crozza-Calenda che candidamente ammette: “Per trent’anni ho detto solo cazzate. Pensa che io per trent’ anni mica buttavo la pasta nella pentola. Prendevo l’acqua bollente e la versavo nella scatola degli spaghetti. Me magnavo il cartone mollo. pure ‘sto fatto che esistono i poracci, sì insomma, quelli che lavorano in fabbrica, ...

“Devo dirlo…”. Detto Fatto - Jonathan Kashanian fa infuriare Bianca Guaccero : la rivelazione : Momenti di alta tensione nella puntata di ‘Detto Fatto’ in onda venerdì 18 ottobre su Rai Due. L’addio chiacchierato dello stylist Giovanni Ciacci, lo spostamento di orario (posticipato di mezz’ora) e i deludenti dati di ascolto non stanno, infatti, facendo decollare la trasmissione. Gli ascolti della trasmissione condotta da Bianca Guaccero ristagnano su una media di 520.000 spettatori (4.3%) e in questi giorni i vertici Rai stanno cercando di ...

Napoli – Dalla lotta ScuDetto al ‘caso Insigne’ - Ancelotti fa chiarezza : “gli ho fatto capire che non può comportarsi male” : Ancelotti alla vigilia della sfida col Verona: le parole del tecnico del Napoli sulla lotta Scudetto ed il ‘caso Insigne’ Dopo una settimana di pausa la Serie A torna finalmente protagonista: tre saranno gli anticipi dell’ottava giornata che si giocheranno domani, tra i quali anche la sfida tra Napoli e Verona. Alla vigilia del match Carlo Ancelotti ha raccontato le sue sensazioni in vista del match: “dobbiamo ...

Bianca Guaccero - la rivelazione hot a Detto Fatto : “Come fai a saperlo?!” : La presenza di Jonathan Kashanian a Detto Fatto si sta facendo sentire e ogni giorno di più. L’ex gieffino da qualche settimana cura una rubrica all’interno della trasmissione condotta da Bianca Guaccero, con cui ultimamente c’è stato uno scambio di battute imbarazzante. È successo durante la ‘Supeclassifica Jon’, una rubrica che lui stesso cura nel programma pomeridiano di Rai2 e che l’altro giorno ha visto protagonisti alcuni vip e il loro ...

Bianca Guaccero spiega a Detto Fatto i motivi dietro la sua perdita di peso : Bianca Guaccero risponde agli haters direttamente dallo studio di Detto fatto. La conduttrice, che da tempo è oggetto di attacchi sui social per la sua magrezza al punto che alcuni l’hanno additata come anoressica, approfitta della rubrica tenuta da Jonathan Kashanian e nella puntata del 16 ottobre, mentre si parla di vip che hanno subito grandi cambiamenti di peso, Bianca prende la parola e si espone in prima persona. Bianca Guaccero, i ...

Bianca Guaccero - la rivelazione hot in diretta a “Detto Fatto” : “Come fai a saperlo?” : Momenti in imbarazzo in diretta a Detto Fatto su Rai 2 nella puntata di giovedì 17 ottobre. Durante la rubrica di gossip con Jonathan si è parlato dei vip che hanno scelto per un periodo la castità, tra cui anche Brad Pitt dopo la separazione da Angiolina Jolie. E proprio su questo tema Jonathan ha fatto delle domande piccanti alla conduttrice, Bianca Guaccero, che è rimasta visibilmente spiazzata. “Bianca sei casta?”, le ha chiesto ...

Bianca Guaccero - sfogo in diretta a Detto Fatto : «Ecco perché sono così magra. Andate da uno psicologo» : Bianca Guaccero, sfogo in diretta a Detto Fatto: «Ecco perché sono così magra. Andate da uno psicologo». Durante la puntata, la conduttrice del factual show di Rai2 si...

“Sei uno stupido”. Detto Fatto - panico in studio : Bianca Guaccero alza la voce : Per un attimo il gelo è calato in studio. Sempre con il sorriso sulle labbra, Bianca Guaccero non è però tipa da farsi passare la mosca per il naso. Lo ha dimostrato in tante situazione e pure nell’ultima puntata di Detto fatto. Bersaglio della bellissima Bianca Guaccero, che nei giorni scorsi aveva risposto agli haters che non smettevano di attaccarla per via della sua presunta magrezza, stavolta se l’è presa con il nuovo acquisto della ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero spiega in diretta i motivi del suo dimagrimento : “Il mio metabolismo è cambiato” : Da tempo sui social in molti facevano notare come Bianca Guaccero fosse dimagrita molto negli ultimi anni. La conduttrice non aveva mai voluto dire nulla a riguardo fino a oggi quando, in diretta a Detto Fatto su Rai 2, ha spiegato i motivi della sua perdita di peso. Era il momento della rubrica di Jonathan e si stava parlando proprio dei vip che hanno subito grandi cambiamenti di peso quando la Guaccero ha preso parola: “Qualche anno fa ...

Casting per 'Detto Fatto' - condotto dalla Guaccero su Rai 2 - e per uno spettacolo teatrale : Casting ancora aperti per Detto Fatto, il celebre programma con Bianca Guaccero come conduttrice e in onda sulle reti Rai. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di attrici per realizzare un importante spettacolo teatrale a Roma, dal nome 'I tre usi del rasoio' 'Detto Fatto' Per il noto programma televisivo Detto Fatto sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di uomini e donne disponibili a prendere parte alla trasmissione. In ...

Detto Fatto - Laura Chiatti fa una rivelazione intima su Bocci alla Guaccero : Laura Chiatti fa una rivelazione intima su Marco Bocci a Detto Fatto, sorprendendo anche Bianca Guaccero. L’attrice è stata ospite dell’ultima puntata dello show e non si è tirata indietro di fronte alle battute della conduttrice, che l’ha stuzzicata con ironia riguardo alcune dichiarazioni che la Chiatti aveva rilasciato nel 2012, prima di conoscere il marito. “Faccio l’amore due volte al giorno, chi l’ha dichiarato? – ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero e l'orrore dell'hater : "Fai schifo - fatti ricoverare. Anoressica" : Nel corso della puntata di Detto Fatto, andata in onda il 14 ottobre su Rai 2, la conduttrice Bianca Guaccero si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Durante la rubrica Senti chi Sparla, Jonathan Kashanian - l'ex vincitore del Grande Fratello - si è dedicato ai vip che negli ultimi anni sono stat