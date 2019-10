Samp riparte con Ranieri | Roma ancora infortuni

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 20 ottobre 2019) Ci voleva Claudioper regalare allail primo pareggio stagionale e chiudere la gara senza prendere gol (con Di Francesco era avvenuto solo una volta alla 4/a giornata 1-0 al Torino, unica vittoria blucerchiata in 8 turni). Una iniezione di fiducia per la peggior difesa del campionato prima del fischio d'inizio (16 reti subite). Il pari e' arrivato al termine di una gara spigolosa e priva di emozioni contro unasegnata dagliche nel primo tempo ha perso anche Cristante e Kalinic con Dzeko costretto ad entrare in campoconvalescente per l'operazione allo zigomo. Il primo tempo e' equilibrato, nella ripresa lafa meglio, ma lafinisce bene dimostrando vitalita' anche se si conferma sterile in attacco, il peggiore con 4 gol come l'Udinese. Sul finale Bonazzoli sfiora il vantaggio ma trova la paratona di Lopez.Sorpresa Bertolacci titolare ...

