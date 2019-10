Morgan dà forfait a Barbara D' Urso | Mi hanno esasperato

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 20 ottobre 2019) “Io non vado daD’questa sera, nonostante abbiano pubblicizzato che ci sarei andato. Vi dico perché, anche se sono dinamiche che andrebbero tenute riservate. Ma sono esausto di tutte quelle assurdità che poi si dicono e si scrivono sul mio conto, fasulle, frutto di una non conoscenza dei fatti. Sono solo un incontrollato mare di delirio impietoso e impreciso, su cui cercherò di aprirvi gli occhi perché le cose prima di essere giudicate vanno conosciute e valutate”. È quanto scrive Marco Castoldi, in arte, sul suo profilo Facebook.“Perché arrivo all’ultimo momento a dire: non ci vado? -spiega il cantautore- Semplice, perché io che non ci vado lo dico sin dalla prima volta che mi viene richiesto, gentilmente. E rispondo altrettanto gentilmente no, grazie, ringrazio tanto ma no. E dopo un ...

