Benjamin Mascolo ringrazia Fazio e tuona su Live-Non è la d’Urso | il caso

Benjamin Mascolo su Bella Thorne : “Poliamore? No problem. Nozze e figli arriveranno” : Benjamin Mascolo e il rapporto a tre con Bella Thorne: le parole del musicista di Benji & Fede Si fa sempre più seria la relazione tra Benjamin Mascolo e Bella Thorne. Nell’ultimo periodo la storia d’amore è diventata poliamorosa: sui social network l’attrice americana ha presentato l’altra sua fidanzata, di cui al momento non si […] L'articolo Benjamin Mascolo su Bella Thorne: “Poliamore? No problem. ...

Kappa - un video dedicato all'autenticità - con Benjamin Mascolo - Rkomi - Riccardo Mandolini e Greta Menardo : L'autenticità ai tempi di Internet è qualcosa di raro e prezioso. Da preservare e insegnare alle giovani generazioni. Così Kappa, in occasione della nuova collezione FW 19/20 con l'hashtag #LiveAuthentic e nel video della campagna, invita a cercarsi e trovare la parte più unica e reale di sé, e ad esprimersi in modo diverso, originale, autentico appunto. Per raccontare questo valore coinvolge alcuni ...