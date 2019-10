Stress | le cellule maschili muoiono | quelle femminili più resistenti

Sotto Stress le cellule degli uomini si 'suicidano' - quelle delle donne si adattano : Ricercatori impegnati in vari centri di ricerca d'avanguardia del nostro Paese, come l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), l’Università di Bologna e il CNR di Roma, hanno identificato i meccanismi che sono alla base di un differente comportamento delle cellule umane, tra uomini e donne, quando vengono Sottoposte a condizioni di stress. Le cellule maschili (XY) rispondono attivando un meccanismo di morte programmata (apoptosi) mentre le cellule ...

Di fronte allo Stress le cellule degli uomini muoiono - quelle delle donne sopravvivono : Malattie autoimmuniPatologie neurologicheFrattura del femoreDepressioneTumoriChe uomini e donne siano diversi è un’ovvietà su cui non serve spendere molte parole. Ma aldilà della convinzione diffusa, la scienza continua a definire i contorni di questa differenza che tocca moltissime sfere, dal comportamento alle emozioni, passando per la capacità di affrontare momenti difficili, come quelli con un alto tasso di stress. A questo proposito le ...

Salute : sotto Stress le cellule maschili si suicidano - quelle femminili resistono : Il risultato di uno studio ha identificato alcuni componenti molecolari alla base della diversa risposta delle cellule...

Sotto Stress le cellule maschili si suicidano - quelle femminili resistono : Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere, almeno per quanto riguarda salute e terapie. Essere uomini o donne, infatti, condiziona insorgenza e decorso delle malattie, ma anche risposta alle cure. E’ quanto emerge dal lavoro di un gruppo di ricercatori del Centro di riferimento per la medicina di genere dell’Istituto superiore di sanità che, in uno studio pubblicato su ‘Cell Death and Disease’, in collaborazione ...

Sotto Stress le cellule degli uomini "si suicidano" - quelle delle donne resistono : Quando sono Sottoposte a particolari condizioni di stress, le cellule degli uomini si suicidano mentre quelle delle donne resistono e sopravvivono. Da uno studio dei ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), pubblicato sulla rivista Cell Death and Disease, arriva un’altra evidenza scientifica che conferma come essere uomini o donne condizioni l’insorgenza delle malattie e la risposta alle cure.Il team, in ...