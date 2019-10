Il lapsus di Renzi a Sky Tg24 | “Quando arriveranno le elezioni nel 2020… no | nel 2023”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) “Suggerirei a tutti di occuparsi di governare questo Paese, anziché giocare a risiko della fantapolitica. Quando arriverà il momento dellenel 2020, nel 2023 e non nel 2020, non è certo unfreudiano, nel 2023 ciascuno deciderà da che parte stare”. Lo ha detto a Skyil leader di Italia Viva, Matteo. Che ha aggiunto: “Non credo che staremo in un’alleanza strutturale col M5s. però da qui al 2023 vediamo”. Video Sky Tg 24 L'articolo Ildia Sky: “Quandolenel 2020… no, nel 2023” proviene da Il Fatto Quotidiano.

