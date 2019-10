HIV | nel 25% dei casi stimati | provoca disturbi di tipo cognitivo | in 2 casi su tre di

HIV - l’incognita è nel sistema nervoso : nel 25% dei casi il virus provoca disturbi di tipo cognitivo : Negli ultimi anni l’inizio precoce della terapia antiretrovirale e l’uso di nuove combinazioni di farmaci, in particolare gli inibitori delle integrasi, ha portato a un miglioramento dell’efficacia del trattamento anti HIV, nonché della sicurezza e dell’aderenza stessa. Nonostante il controllo sistemico dell’infezione e i nuovi risultati nella terapia, l’infezione del sistema nervoso centrale può giocare un ...

Matteo Renzi indagato per diffamazione per una frase su Jessica Faoro contenuta nel suo libro. Pm : “ArcHIViare”. I genitori si oppongono : Jessica Faoro “frequentava un brutto giro legato alla droga”. Per questa frase, pubblicata nel suo libro Un’altra strada. Idee per l’Italia di domani, Matteo Renzi è indagato a Padova per diffamazione. A presentare la querela sono stati i genitori della ragazza, uccisa con 85 coltellate a Milano il 7 febbraio 2018 dal tramviere Alessandro Garlaschi in un appartamento di via Francesco Brioschi. Quelle frasi del leader di ...

Piemonte regione pilota per i volontari della antincendi boscHIVi : ruolo più attivo nella strategia di “gestione” del rischio : La Giunta regionale ha approvato oggi le nuove linee guida, redatte in collaborazione con il Corpo volontari antincendi boschivi AIB del Piemonte, per realizzare esercitazioni, percorsi di prevenzione e analisi dei dati, in complementarietà con gli operatori forestali regionali. «Si va così delineando un sistema – ha commentato l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi, proponente della delibera – in cui i volontari trovano un ...

Salute : nelle carceri aumentano i casi di tubercolosi - in calo i malati di HIV - in cura i soggetti con hcv : IL XX CONGRESSO SIMSPE A MILANO – Si apre oggi a Milano, sino a domani, presso l’Auditorium Testori del Palazzo Lombardia, il XX Congresso Nazionale SIMSPE, Agorà Penitenziaria 2019, intitolato “Il carcere è territorio”. Circa 200 i partecipanti, provenienti da tutta Italia. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Regione Lombardia e SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, è ...

Milioni di documenti della Stasi verranno trasferiti nell’ArcHIVio federale tedesco : Sono scritti, foto e video della polizia segreta della Germania Est: non tutti però sono d'accordo col trasferimento

Telespazio e Cloud Constellation Corporation insieme per sviluppare il primo sistema di protezione e arcHIViazione dati nello Spazio : Cloud Constellation Corporation e TeleSpazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), hanno firmato un Memorandum of Agreement (MOA) per sviluppare ed eseguire una strategia congiunta go-to-market per clienti commerciali e governativi in Europa e Sud America. Inoltre, le due aziende valuteranno potenziali requisiti e scenari di cooperazione nel campo delle operazioni spaziali relative al segmento di terra del programma ...

Incendi boscHIVi in Sardegna : fiamme nelle campagne di Pattada : Vasto Incendio in Sardegna: le fiamme divampano nei boschi del territorio di Pattada, in località Riu Bunne. Sul posto le squadre del Corpo forestale e 3 elicotteri, decollati dalle basi di Anela, Ala’ dei Sardi e Limbara, insieme con un Canadair partito dall’aeroporto di Alghero. Le fiamme imperversano in una zona molto impervia. L'articolo Incendi boschivi in Sardegna: fiamme nelle campagne di Pattada sembra essere il primo su ...

Palermo : arcHIVio storico apre nel weekend - visite guidate e mostra su comunità ebraica : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - Anche quest’anno l’archivio storico comunale di Palermo partecipa alle 'Giornate europee del Patrimonio', manifestazione promossa dal Consiglio d’Europa e, a livello nazionale, dal Ministero per i Beni e le attività culturali. Sabato 21 e domenica 22 settembre, l’Istit

La ministra Bonetti arcHIVia il ddl Pillon : "Resterà nel cassetto" : “Se mi hanno lasciato nel cassetto una copia del ddl Pillon? Non mi sono informata ma per quanto mi riguarda resterà nel cassetto”. Lo scrive su Twitter Elena Bonetti, ministra delle Pari Opportunità e Famiglia.Se mi hanno lasciato nel cassetto una copia del ddl #Pillon? Non mi sono informata ma per quanto mi riguarda resterà nel cassetto. pic.twitter.com/XQnSIlO42q— Elena Bonetti (@Bonettiele) September 16, ...

Elton John Foundation e Gilead lanciano radian per affrontare il problema dell’HIV nelle regioni EECA : Gilead Sciences e la Elton John AIDS Foundationhanno annunciato oggi durante il congresso Fast-Track Cities 2019in corso a Londra, il lancio del programma radian, che si propone di affrontare con un approccio del tutto innovativo il problema delle nuove infezioni da HIV e dei decessi imputabili a malattie correlate all’AIDS in Europa dell’Est e in Asia centrale (EECA, Eastern Europe and Central Asia). Frutto della collaborazione tra la ...

