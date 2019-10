Crolla diga di miniera d’oro in Siberia | almeno 13 morti

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 19 ottobre 2019) L'articolodid’oro in13proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Agenzia_Italia : Crolla la diga in una miniera d'oro in Siberia, almeno i 13 morti - chruggeriTg2 : Crolla la diga in una miniera d'oro in #Siberia: 15 operai muoiono spazzati via dalla furia dell’acqua…… - ilfogliettone : Russia, crolla una diga di miniera d'oro in Siberia: 13 morti - -