Scontro in Vaticano | ecco chi sono gli ecclesiastici sotto accusa

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Giuseppe Aloisi Un ecclesiastico sospeso, due gestioni attenzionate dagli inquirenti: l'inchiesta inpuò interessare pure qualche alto consacrato L'indagine in corso inpuò finire anche con l'interessare, in maniera diretta o meno, alcuni alti consacrati. Papa Francesco non ha mai fatto distinguo quando si è trattato d'intevenire. La Santa Sede, stando a quanto raccolto in questi giorni, sta ancora chiarendo la questione. Ma se sulle presunte operazioni finanziarie attenzionate dai "procuratori del Papa" si dovesse sapere qualcosa di più, allora il chiarimento potrebbe interessare pure le evenutali responsabilità relative alla gestione. Sempre che si tratti di illeciti. Per ora infatti, è giusto ripeterlo, stiamo raccontando solo di un'inchiesta interna. Un'indagine che ha tuttavia portato alle prime conseguenze, cioè cinque sospensioni: quattro laici e un ...

cantuale : RT @francagiansol: Scontro Ior-Curia, il Vaticano rischia di perdere 230 milioni - specolaroma : Scontro Ior-Curia, il Vaticano rischia di perdere 230 milioni - - francagiansol : Scontro Ior-Curia, il Vaticano rischia di perdere 230 milioni -