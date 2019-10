Ragazze a Bervely Hills | in sviluppo un reboot I trailer di The Sinner 3 e Atypical 3

Fonte : dituttounpop

a Beverly, CBS TV Studios sta preparando una serie del film del 1995. Uno dei titoli, parte della cultura pop americana degli anni novanta, potrebbe tornare presto in televisione. Si tratta di a Beverly (in inglese Clueless), una serie prodotta da CBS Tv Studios e tratta dall'omonimo film del 1995 (in Italia uscito nel 1996) che verrà rivisitato e adattato ai nostri tempi. La serie ha già suscitato l'interesse di servizi streaming e di canali come The CW, particolarmente adatto a questo tipo di serie. Scritta da Jordan Reddout e Gus Hickey la serie è descritta come Mean Girls che incontra Riverdale, che incontrano un video di Lizzo ambientato in una scuola superiore. La serie esplorerà cosa succede quando una reginetta delle superiori, Cher, scompare e la sua numero due, Dionne, prenderà il suo posto di ragazza più popolare ...