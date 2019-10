Puma lancia la sua linea di scarpe a tema Tetris

Amazon Moda e Puma lanciano Care Of : un nuovo marchio di abbigliamento in esclusiva su Amazon Moda [GALLERY] : Amazon Moda e Puma presentano Care Of: il nuovo marchio di abbigliamento disponibile in esclusiva su Amazon Moda Amazon Moda e Puma si sono uniti e hanno creato Care OF, brand di abbigliamento leisurewear per uomo e donna, disponibile esclusivamente su Amazon Moda. I due marchi innovativi, sinonimo di qualità e velocità, hanno progettato la nuova collezione di abbigliamento per il tempo libero basandosi sulle recensioni dei clienti e su ...