Notifiche sul cellulare in piena notte | cosa succede al corpo quando non resisti alla

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Ledei cellulari, che diteniamo sul comodino, interrompono il sonno, e possono avere conseguenze serie nelle ore in cui siamo svegli, aggravando i rischi di incidenti automobilistici, di errori sul lavoro e di salute mentale: lo ha rilevato una ricerca della Flinders University di Adelaide, presentata in occasione della conferenza dell’Australasian Sleep Association (ASA) in corso a Sydney. Il presidente dell’ASA Peter Eastwood ha affermato che l’analisi conferma il parere degli esperti, secondo cui tenere dispositivi elettronici in camera da letto rischia di disturbare il sonno e di avere conseguenze sul giorno successivo.arriva un notifica, “la tentazione di guardare è enorme“, spiega la responsabile della ricerca, Sarah Appleton, dell’Institute of Sleep Health della Flinders University di Adelaide. “E’ un ...

nearitmobile : ?? Il beacon è uno dei principali hardware utilizzati per fare Proximity ma da solo non basta: per interagire con i… - Giuseppus1972 : Qualcuno può dirmi perché nn ricevo piu le notifiche dei vostri twet? Ne il suono e nemmeno sul display. Pur avend… - Marco54423563 : Live tutti i giorni sul canale twitch MarcoR27 passate e se vi interessa lasciate il follower e attivate le notifi… -