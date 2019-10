Lotta all' evasione è il cardine di questo governo | dice Franceschini

Fonte : agi

(Di venerdì 18 ottobre 2019) “Abbiamo fatto il meglio che si poteva fare”. In un'intervista a Il Messaggero di Roma, il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini si esprime così in merito ai contenuti della manovra economico-finanziaria varata poco più di 24 ore fa. E “tenendo presente lo stato delle cose” Franceschini reputa che si tratti di una "manovra che ha mantenuto l'impegno di evitare l'aumento dell'Iva e che contiene misure giuste ed espansive” e “non 8 miliardi di nuove tasse”. Al quotidiano della Capitale che obietta al ministro che 3 miliardi per il taglio del cuneo fiscale sembrano pochi, e che Prodi ne sforbiciò 7, ritenuti per altro un aumento impalpabile, Franceschini ribatte che in verità “sono un aumento significativo” perché “sono 3 miliardi in metà anno e nel prossimo saranno 5”. Per poi sottolineare che “siccome i soldi non si stampano, per farlo più alto avremmo dovuto intervenire ...

