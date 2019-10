Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 18 ottobre 2019) L'articolosuinproviene da ILFOGLIETTONE.IT.

RaiNews : Per ridurre il debito era stata annunciata una tassa di 20 centesimi al giorno per le chiamate via internet (VoIP)… - ilfogliettone : Libano, rivolta contro tassa su Whatsapp: migliaia in piazza - - Piergiulio58 : La rivolta del Libano è contro l'intero establishment. -