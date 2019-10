L’esercito americano si appresta a dire addio ai floppy disk

Fonte : wired

(Di venerdì 18 ottobre 2019) (foto: Robert Gauthier/Los Angeles Times) Iormai sono pezzi di modernariato, giusto? Eppure in questi anni in cui la maggior parte di noi è passata alle chiavette usb qualcuno non li ha mai abbandonati: l’esercito. Come testimoniato anche da diversi report, il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha continuato a servirsene per coordinare i bombardieri nucleari e i missili balistici, e solo nel 2017 ha annunciato di volerne fare a meno a partire da due anni dopo. E indovinate? Quel momento è arrivato. Il tenente colonnello Jason Rossi ha detto a c4isrnet.com, un sito specializzato della scena militare, che lo scorso giugno il Pentagono ha sostituito icon una “soluzione di archiviazione digitale solida molto sicura”, dando ufficialmente il benservito ai supporti rigidi del tempo che fu. Rossi ha avuto buon gioco nel sottolineare le ...

