Comune di Parabiago Milano | Barbara Benedettelli entra in giunta

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 18 ottobre 2019) La giornalista e scrittrice, in data odierna, è stata nominata Assessore deldi, con delega alla Sicurezza, alla Prevenzione Stradale, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile. A rendere ufficiale l'incarico è stato il Sindaco Raffaele Cucchi, che intende avvalersi del contributo di una donna da sempre impegnata nel mondo del sociale.- anche socio fondatore e vicepresidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime - nel corso degli anni ha dato vita a una serie di iniziative a favore delle vittime dei reati violenti e della strada, ponendo in luce la mancanza di vera giustizia, le lacune del sistema per quanto riguarda i loro diritti e le mancanze nel duro percorso che segue il reato. In particolare ha posto tenacemente in rilevo il danno subito dalle famiglie delle vittime di omicidio, alle quali ha dato voce nel ...

