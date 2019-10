Va a passeggio con il cane e trova oltre un chilo di eroina

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Luca Sablone Il pastore tedesco ha fiutato lo stupefacente che era diviso in tre panetti e nascosto all'interno di un canneto: è scattato il sequestro Come tutti i pomeriggi un 72enne era uscito in compagnia del suo, passeggiando nel parco di Valle Anzuca a Francavilla al Mare. Ma improvvisamente, proprio in un punto molto frequentato dai bambini, il pastore tedesco ha trascinato il padrone verso la direzione da cui proveniva l'odore degli involucri: l'uomo si èto davanti uno scatolone coperto al cui interno vi era une mezzo die, dopo averlo aperto e quindi essendo venuto a conoscenza del contenuto, ha prontamente allertato i carabinieri locali. Stando a quanto riportato da Il Centro, la partita di droga avrebbe potuto portare nelle tasche degli spacciatori una cifra che si aggira tra i 50 e i 70mila euro. Scatta il sequestro Gli agenti si sono ...

