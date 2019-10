SCUOLA Ministro | non servono interviste ma un' altra chiamata diretta

SCUOLA : Zaia a ministro - 'Stato non riconosce valore paritarie' (2) : (AdnKronos) - “Al ministro che ha giurato sulla nostra Costituzione – prosegue il presidente del Veneto - ricordo che l’articolo 33 afferma non solo la libertà di insegnamento e il diritto di istituire scuole e istituti di educazione non statali, ma stabilisce anche che i loro alunni devono avere un

SCUOLA : Zaia a ministro - 'Stato non riconosce valore paritarie' : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - “Magari lo Stato riconoscesse davvero che le scuole paritarie sono una risorsa per il paese, nei limiti della Costituzione. In realtà lo Stato continua a penalizzare alunni e famiglie alunni delle paritarie, costringendole a pagare due volte il servizio di istruzione, c

SCUOLA : Zaia a ministro - ‘Stato non riconosce valore paritarie’ : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) – ‘Magari lo Stato riconoscesse davvero che le scuole paritarie sono una risorsa per il paese, nei limiti della Costituzione. In realtà lo Stato continua a penalizzare alunni e famiglie alunni delle paritarie, costringendole a pagare due volte il servizio di istruzione, con le tasse e con la retta”. Il presidente del Veneto Luca Zaia reagisce così alle affermazioni del ministro Lorenzo ...

SCUOLA : Zaia a ministro - ‘Stato non riconosce valore paritarie’ (2) : (AdnKronos) – ‘Al ministro che ha giurato sulla nostra Costituzione ‘ prosegue il presidente del Veneto – ricordo che l’articolo 33 afferma non solo la libertà di insegnamento e il diritto di istituire scuole e istituti di educazione non statali, ma stabilisce anche che i loro alunni devono avere un trattamento scolastico equipollente alle scuole statali. Invece, a causa di quell’inciso ‘senza ...

SCUOLA/ Fioramonti e il bonus merito : quello che il ministro non ha capito : Fioramonti ha detto di voler abolire il bonus merito, ma le sue parole rivelano che non sa esattamente di cosa parla. Il problema del bonus è un altro

Crocifisso in classe - il ministro Fioramonti contrario : “La SCUOLA deve essere laica e permettere a tutte le culture di esprimersi” : Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti è contrario al Crocifisso in classe. “E’ una questione divisiva, che può attendere”, ha detto a Rai Radio 1. “Io credo in una scuola laica, ritengo che le scuole debbano essere laiche e permettere a tutte le culture di esprimersi non esporre un simbolo in particolare, ed eviterei l’accozzaglia, diventa altrimenti un mercato. La foto di Mattarella nelle aule? No, neanche ...

SCUOLA : Salvini - ‘Fioramonti ministro da centro sociale’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, “mi sembra un ministro più da centro sociale che da ricerca universitaria”. Lo ha affermato Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook. L'articolo Scuola: Salvini, ‘Fioramonti ministro da centro sociale’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Crocifisso a SCUOLA - Salvini : “Fioramonti vuole toglierlo - ma è un ministro o un comico?” : Il ministro dell'Istruzione Fioramonti rilancia l'idea di una scuola laica, che non preveda l'esposizione in aula dei simboli religiosi. L'opposizione insorge. Salvini: "Prima l'idea di tassare merendine e bibite, e adesso l'idea di togliere i crocifissi dalle aule: ma questo è un ministro o un comico?".Continua a leggere

SCUOLA : Salvini - ‘ma Fioramonti è un ministro o un comico?’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Prima l’idea di tassare merendine e bibite, adesso l’idea di togliere i crocifissi dalle aule: ma questo è un ministro o un comico???”. Lo scrive Matteo Salvini in un tweet, postando la foto del responsabile dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti.L'articolo Scuola: Salvini, ‘ma Fioramonti è un ministro o un comico?’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Crocifisso a SCUOLA - il no di Fioramonti divide. Salvini : "Ma è un ministro o un comico?" : Le dichiarazioni del neotitolare dell'Istruzione ("Nelle classi meglio una cartina del mondo. Io toglierei anche le foto di Mattarella") riaccendono la polemica sui simboli religiosi. Insorge il centrodestra. Gelmini: "Non è un elemento di arredo ma testimonianza delle nostre...

SCUOLA : A. Fontana - 'giustificare assenze per corteo? Idea ministro bizzarra' : Milano, 26 set. (AdnKronos) - "Non mi trovo d'accordo con la bizzarra decisione del ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti di 'giustificare' le assenze scolastiche degli studenti che domani non saranno in classe per aderire alla manifestazione - ha scritto sulla sua pagina Facebook il President

SCUOLA - il Ministro Fioramonti sull'autonomia : 'Non si fa' : "L'autonomia nella Scuola non si fa", così il Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti risponde in modo telegrafico ai giornalisti dell'Ansa, mentre stava raggiungendo un congresso promosso da Cittadinanza a Roma. Una dichiarazione che spazza via le voci di questi mesi sulla regionalizzazione della Scuola. Fioramonti resta fermo sulle proprie posizioni, ma sono le spinte autonomiste ad aprire le divergenze con lo Stato. La posizione di ...

Se il Ministro dell’Istruzione giustifica gli alunni che marinano la SCUOLA…così nascono i terrapiattisti : “Non ci sono più i giovani di una volta“; “Ai miei tempi non era così, oggi questi giovani sono allo sbando, senza valori, senza regole“. Sono solo due dei tanti modi di dire così talmente inflazionati da sembrare ormai privi di senso, se non assolutamente inutili. Eppure, come non utilizzarli in questo momento? Ecco i fatti. Accade che venerdì 27 settembre è prevista una manifestazione, FridaysForFuture, per ...

Lorenzo Fioramonti - il ministro grillino di Greta : quali materie vuole far diventare obbligatorie a SCUOLA : Inserire ecologia e ambiente nel programma scolastico. Questa è l'idea nella mente del neo-ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, ispirata dalla battaglia di Greta Thunberg per il clima e dai continui scioperi attuati dagli studenti per essa. Il ministro grillino, intervistato dal quotidiano L