Piazzapulita | stasera l’inchiesta sulla macchina della propaganda sovranista Troll e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Parlano per la prima volta in tv programmatori eche hanno aiutato e rafforzato laanche in Italia.(21.15, La7) un’inchiesta esclusiva di Alessio Lasta e Gregorio Romeo che parte dalla Russia e arriva fino all’Italia, per capire che ruolo ha avuto il web nella crescita delle posizioni sovraniste nel nostro Paese. L'articolol’inchiestae programmatori: “Sistema usato anche in Italia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

PiazzapulitaLA7 : ZITTO E MOSCA! La propaganda russa online e l'estrema destra. Stasera a #Piazzapulita inchieste e approfondimenti… - PiazzapulitaLA7 : La manovra economica e la guerra in Siria saranno tra i temi al centro della nuova puntata di #Piazzapulita di stas… - corradoformigli : I curdi erano gli eroi che hanno sconfitto l'ISIS. Ora Erdogan occupa la loro terra. Possiamo voltarci dall'altra p… -