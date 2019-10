Fonte : affaritaliani

(Di giovedì 17 ottobre 2019) "Non ci sorprende che ladello stabilimentofosse già contemplata nel bilancio 2018 dell’azienda. Non abbiamo mai considerato credibile che una multinazionale comepossa aver così radicalmente cambiato il piano industriale nel giro di pochi mesi. D’altra parte l’azienda era consapevole che con ladi uno stabilimento non avrebbe di certo avuto i sostegni che ha ottenuto con l’accordo". Segui su affaritaliani.it

JTurandot : RT @Affaritaliani: 'Intenzionale la chiusura di Napoli La Whirlpool continua a mentire' - Affaritaliani : 'Intenzionale la chiusura di Napoli La Whirlpool continua a mentire' - rosario_rappa : RT @RaiStudio24: Re David @RedavidF (@fiomnet) a #Studio24 su #Whirlpool: le multinazionali sono ormai uno stato nello Stato, non si firma… -