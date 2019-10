Stupro e video shock | condannati a Londra due italiani

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Vergogna tricolore nel Regno Unito, dove sono in attesa della pena due, di 25 e 26 anni, riconosciuti colpevoli adellodi una ragazza avvenuto il 26 febbraio 2017 in un locale notturno. Un'infamia, stando alla sentenza del giudice britannico che li ha, celebrata poi senza ritegno sotto l'occhio di una telecamera di sorveglianza quasi come un'impresa di cui complimentarsi sguaiatamente l'un con l'altro. La vicenda risale all'epoca in cui i due, Ferdinando Orlando e Lorenzo Costanzo, tratteggiati dai media d'oltremanica come figli di "buona famiglia", frequentavano corsi postlaurea presso universita' londinesi. Teatro, un club di Argyll Street, nel cuore di Soho. Al culmine di una notte brava sarebbe avvenuto l'incontro con la vittima, una 23enne descritta dai testimoni come ormai ubriaca, quasi incapace di reggersi in piedi e quindi impossibilitata a ...

Corriere : Condannati per stupro due studenti italiani: in un video esultano dopo la violenza - HuffPostItalia : Due italiani condannati per stupro a Londra. In un video si davano il cinque per la violenza - SirDistruggere : Addirittura il video post stupro in cui battono il 5! -