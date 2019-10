Siria | Erdogan | “Non dichiareremo mai cessate il fuoco” E i curdi dichiarano

Siria - Erdogan : "Fine dell'offensiva quando i terroristi lasceranno la zona di sicurezza" : Il presidente turco Erdogan è tornato a parlare questa mattina e per la prima volta da giorni ha messo in campo la possibilità di interrompere l'offensiva nel nord-est della Siria, ponendo però una condizione che le forze curde non sono disposte ad accettare.L'obiettivo della cosiddetta operazione Fronte di pace è quello di spingere più a sud la milizia curda e creare una zona di sicurezza che si estenda per circa 30 chilometri dal confine ...

Rinviato il forum economico Italia-Turchia : la decisione dopo l'offensiva di Erdogan in Siria : Il forum economico Italia-Turchia, che era previsto tra una settimana a Istanbul con la partecipazione dei presidenti delle organizzazioni confindustriali dei due Paesi, è stato Rinviato a seguito delle tensioni per l’operazione militare di Ankara in Siria. Lo apprende l’Ansa da fonti qualificate.Oggi, intanto, arriverà ad Ankara vicepresidente americano Mike Pence, inviato da Donald Trump per discutere ...

Siria - Conte : “Serve una decisione comune Ue per rispondere all’offensiva turca di Erdogan” : In vista del Consiglio Ue del 17 e 18 ottobre il premier Conte riferisce al Senato, davanti a un'Aula quasi al completo: "La decisione turca ripropone l'esigenza di una decisione comune, ferma e risoluta da parte dell'Ue. Le preoccupazioni di sicurezza della Turchia devono essere affrontati con gli strumenti della diplomazia, non con interventi militari".Continua a leggere

Siria - Erdogan : “Non dichiareremo mai cessate il fuoco”. Telefonata con Putin : “Il presidente turco presto a Mosca” : “Non dichiareremo mai cessate il fuoco”, è la risposta del presidente turco Recep Tayyp Erdogan a Donald Trump, che nelle scorse ore si era detto “pronto a distruggere rapidamente l’economia turca” e ha chiesto ad Ankara di interrompere le operazioni militari in Siria. Erdogan ha aggiunto di non essere preoccupato per le sanzioni americane – firmate dallo stesso Trump – contro la sua offensiva. Le sue ...

Siria - Putin invita Erdogan a Mosca : 9.00 Il presidente russo Putin e il suo omologo turco Erdogan hanno parlato al telefono"su iniziativa della parte turca" Lo fa sapere il Cremlino. Il colloquio si è concentrato sulla situazione in Siria e Putin ha invitato a Mosca Erdogan,che ha accettato e si recherà nella capitale russa "entro pochi giorni".Lo riportano le agenzie russe. Intanto, partirà oggi per la Turchia il vicepresidente americano Mike Pence, inviato da Trump ad Ankara ...

Siria - Erdogan "Turchia non dichiarerà cessate il fuoco"/ Usa cercano di mediare : Siria, Erdogan: "La Turchia non dichiarerà mai il cessate il fuoco". Gli Stati Uniti provano a mediare, volando ad Ankara: le ultime

Siria - Erdogan respinge proposta tregua : 8.25 Il presidente turco Recep Erdogan ha respinto la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco nel nord della Siria. "Ci dicono 'di dichiarare un cessate il fuoco'. Non potremo mai dichiarare un cessate il fuoco", ha detto Erdogan ai giornalisti su un volo di ritorno dall'Azerbaigian. Erdogan "non è preoccupato per le sanzioni Usa" seguite all'offensiva in Siria e ha aggiunto che l'ingresso delle truppe Siriane a Manbij "non è un ...

CAOS Siria/ "Erdogan vuole rifare il califfato - solo Assad può fermarlo" : Grazie alla mediazione russa, i curdi hanno trovato un accordo con la SIRIA per difendersi dall'invasione turca, il quadro della situazione

Siria - guerra Turchia-curdi/ Germania "no sanzioni a Erdogan" : Assad riprende Manbij : Siria, guerra Turchia-curdi: Ue non lancia sanzioni, Assad intanto riprende la città di Manbij. Russia pattuglia il confine e tenta di frenare Erdogan

Guerra in Siria - Erdogan : 'Il mondo ci sostenga o si prenda i rifugiati' : Il 12esimo presidente della Turchia, Recep Erdogan ha scritto in un editoriale pubblicato sul Wall Street Journal che i paesi occidentali dovrebbero sostenere le azioni compiute dai turchi, altrimenti dovrebbero iniziare ad accettarli loro i curdi nei loro paesi. Poi, il presidente turco ha anche aggiunto che ciò che la Turchia sta facendo è un qualcosa che non sono riusciti a fare gli altri paesi e quindi, invece di criticare il modo in cui il ...

Putin frena Erdogan con le forze d'interposizione in Siria. I russi occupano le basi militari Usa : Vladimir Putin scende in campo e frena l’offensiva della Turchia di Erdogan nel nord della Siria. Da questo pomeriggio l’esercito del presidente Bashar al Assad ha il “totale controllo” di Manbij, località strategica a ovest del fiume Eufrate, alle cui porte scalpitavano le milizie arabe filo-Ankara. La loro avanzata è stata bloccata sul nascere dall’arrivo delle truppe di Damasco, dopo che ...

Siria - Erdogan : "Il mondo non ci ostacoli - altrimenti dovrà farsi carico dei rifugiati" : Nuova minaccia al mondo da parte di Recep Tayyip Erdogan. Il Presidente turco ha scritto una lettera al Wall Street Journal ed ha ribadito che l'operazione 'fonte di pace', alias il massacro dei curdi e degli inermi civili, non può essere messa in discussione perché è questa la soluzione che la Turchia ha individuato per "mettere fine alla crisi umanitaria ed affrontare la violenza e l'instabilità che sono le cause alla radice ...

Siria - Erdogan : «Liberati 1.000 km² - ci manderemo un milione di rifugiati» : Sarebbe di almeno due morti e 11 feriti il bilancio di un nuovo attacco con colpi di mortaio lanciati dalla Siria contro il territorio turco. A riferire il bilancio è il sito del giornale...

Siria - Erdogan si muove per motivi ideologici. Ma per me la colpa dell’invasione è di Usa e Ue : Vengo ora dalla Turchia, dove sono stato invitato a dare due keynote speaches ad altrettante conferenze di economia. Sono stato proprio nella regione dell’Anatolia, la parte della Turchia a maggiore presenza curda. Il presidente turco, Recep Erdogan, mi ha dato il benvenuto attaccando la Siria proprio mentre prendevo l’aereo per Diyarbakir, la capitale del Kurdistan turco. Dyarbakir è una città di oltre un milione di abitanti, in continua ...