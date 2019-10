Serie A | le ultime dai campi | iniziano a rientrare i nazionali | tornano a disposizione

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) NAPOLI – Mattinata di allenamento per il Napoli di Carlo Ancelotti che prosegue la preparazione in vista del match di sabato contro il Verona, in programma alle 18 al San Paolo. Per gli azzurri prima fase di riscaldamento con l’ausilio di ostacoli bassi, successivamentedi torelli e chiusura con partitella a porte piccole. Mario Rui ha svolto lavoro con la squadra. Si attende il rientro di Lozano dal Messico. L’attaccante, nel match disputato nella notte italiana contro Panama, ha riportato un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a lasciare il campo in barella. Domani ancora seduta mattutina. LECCE – Seduta pomeridiana per il Lecce che prosegue la preparazione verso la trasferta di domenica a San Siro contro il Milan. Nella prima fase un programma di lavoro atletico in palestra e poi tattico sul campo. Nel pomeriggio è rientrato anche Benzar ...

