Mi batterò per voi | lavoratori Purché siate felici e io continui a dileggiarvi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Svegliarsi in una mattina di pioggia autunnale, sentire i clacson delle macchine incolonnate, le sirene delle ambulanze. Seguire il ritmo ipnotico dei tergicristalli, immaginare i volti degli automobilisti – volti sospesi, in attesa, congestionati, con i sogni che colano dalle orecchie come una melassa velenosa. Svegliarsi nel proprio letto disfatto, protetto da un pigiama anarcochic, con a fianco i racconti meravigliosi di John Cheever, sentire una profonda gratitudine verso tutti: lavorate, continuate a lavorare, non fermatevi mai. Non avere il cappio di una moglie, di una famiglia e di un lavoro: libertà. Come unica responsabilità questa: fare di tutto per scovare nel quotidiano un rubino di stupore sfuggente. Questa è la migliore delle società possibili, almeno per me. Quando esco di casa c’è sempre qualcuno pronto a darmi del pane caldo, un cappuccino e un cornetto ai ...

