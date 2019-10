Joker e quel disturbo che fa ridere anche se si soffre

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) La sindrome pseudobulbareIl riso spasticoIl riso spasticoLa sindrome pseudobulbareLa sindrome pseudobulbareLa risata diè per molti uno dei tratti più memorabili e agrodolci del film di Todd Philipps. Joaquin Phoenix, l’attore che interpreta Arthur Fleck (poi ribattezzato) ci ha lavorato molto ed effettivamente il risultato è indubbiamente di impatto. Ma nel film, ricordiamolo, questa risata non è la traduzione di uno stato emotivo divertito o gioioso. Anzi, come cerca disperatamente di spiegare più volte lo stesso Arthur Fleck, è il sintomo di unche nel film non ha un nome preciso. Masintomo in realtà è potenzialmente riconducibile a una sindrome che tecnicamente si chiama pseudobulbare (e non solo). Ne abbiamo parlato con il professor Adriano Chiò, specialista in neurologia della Città della Salute di Torino. Professore, perchéridese non ...

