Depeche Mode pronti per la gloria della Hall of Fame

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il 2020 sarà l'anno dei? La domanda sorge spontanea, dopo l'ultimo annuncio che riguarda la band in attività da 40 anni, dal debutto a fine 1980. La notizia più recente è l'annuncionomination per entrare nella Rock and Rollof: isono tra i candidati del 2020, insieme a Soundgarden, Motörhead, Nine Inch Nails, Dave Matthews Band, The Notorious B.I.G., Whitney Houston, Kraftwerk, Pat Benatar, The Doobie Brothers, Judas Priest, MC5, Todd Rundgren, Rufus featuring Chaka Khan, T. Rex e Thin Lizzy. Per il gruppo composto da Dave Gahan, Martin Gore e Andy Fletcher, nominati per due anni di fila, potrebbe essere la volta buona, soprattutto considerando che tra gli altri candidati ci sono gruppi che hanno subito l'influenzaloro musica, come i Nine Inch Nails., la raccolta ...

