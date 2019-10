Zombie Army 4 | Dead War – annuncio con data di uscita

Fonte : nerdgate

(Di martedì 15 ottobre 2019) Lo sviluppatore indipendente Rebellion, ha svelato che4:War sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC il 4 febbraio 2020. È anche possibile effettuare il pre-order che include l’UnAirman Character Pack gratuito, con un nuovo personaggio giocabile Hector, lobritannico. Per festeggiare l’, Rebellion ha pubblicato un nuovo trailer che trovate a fine articolo. Dai canali veneziani a uno zoo croato ora sede del terrore mortale, e dai Creepers avventati e assetati di sangue a carri armati grotteschi e zombificati, posseduti demonicamente e in grado di generare non morti a volontà, il giocatore dovrà prepararsi ad un incubo mediterraneo nell’inferno post-Seconda Guerra Mondiale di4. Ci saranno diverse versioni del gioco, tutte disponibili per il pre-order: COLLECTOR’S EDITION Oltre al gioco principale, la Collector’s Edition di ...

